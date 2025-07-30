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哭也沒用！12星座「最無情」排行榜曝光 第一名不留情面

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座天生能狠下心來，毫不留情地做出抉擇。 圖／AI生成
有些星座天生能狠下心來，毫不留情地做出抉擇。 圖／AI生成

在工作與人生的關卡中，有時候必須做出「血也不流、淚也不流」的冷酷決斷。根據「占TV」指出，有些星座天生就能狠下心來，毫不留情地做出抉擇。現在就來看看，在面對人情、情感或利益時，哪幾個星座最能斬斷情絲、毫不手軟！

第12名：雙魚座／淚腺超弱，冷酷不可能發生

雙魚座完全不可能成為「血也不流、淚也不流」的類型。他們的眼淚不是說流就流，而是根本收不住，無論是為自己、為別人，還是看電影或紀錄片，總是淚眼汪汪。這不是懦弱，而是因為他們有極強的同理心，會把別人的痛苦當成自己的痛來感受。

第11名：巨蟹座／對親近的人毫無招架之力

巨蟹座與他人的距離感總是「太近」。對家人、朋友、甚至同事都容易動真情，是最容易流露人情味的星座之一。他們不僅會默默付出，還會像家人一樣照顧身邊的人，這種「過度親切」讓他們與冷酷無情幾乎無緣。

第10名：射手座／樂觀派也相信人情味

射手座的人生信條就像那句話：「旅途有人同行，人生多點人情味」。他們雖然灑脫自由，但心底其實非常重視友誼和情感。做事直來直往，但絕不冷血，反而常在別人無助時伸出援手。

第9名：雙子座／表面理性，內心柔軟

雙子座有兩面性，一方面理智乾脆，另一方面卻也懂得圓融和親切。他們可能表現得很冷靜，實際上卻有一顆細膩的心，因此常常給人「意外是個好人」的反差感。

第8名：天秤座／雖然理性，但做人懂分寸

天秤座本質偏理性、不輕易動情，不過他們講究人際和諧，對誰都表現得客客氣氣，是讓人感覺很有親和力的存在。正因如此，即便做出理性決策，也不會讓人覺得他們冷酷無情。

第7名：牡羊座／熱血型的冷酷，像鬼教練一樣

牡羊座其實是有血有淚的，只是太過熱血。他們做事像極了嚴格的社團教練，要求高、標準硬，常讓人覺得「超沒人情味」，但其實那是為了讓你更好。硬派教育方式，反而可能帶來意外成果。

第6名：金牛座／錢面前感情得讓路

金牛座對金錢有極強執念。一旦事情牽涉到錢，就會果斷把情感放一邊，做出最有利的決策。他們擅長權衡利弊，不讓情緒干擾判斷，可說是冷靜到近乎現實。

第5名：獅子座／在競爭場上毫不留情

獅子座在社交場合爭鋒相對時，會毫不猶豫地用語言壓制對手。比方說，在聯誼場合碰上角色重疊的對手，可能一句「她還忘不了前男友呢」就把對方KO，血也不流、情也不留！

第4名：魔羯座／為了上位，不惜犧牲同伴

魔羯座位於星盤頂點，是野心與目標的代表。為了成功，他們可以做出犧牲，即使是排擠或壓過同事也在所不惜。他們信奉的是「結果論」——只要能達成目標，過程中不留情也是合理代價。

第3名：天蠍座／一旦變心，無情到極致

天蠍座對愛情走極端。當愛時，可以百分百投入；但一旦變心，就是百分百封鎖。被他們討厭的人，即便求和、傳訊息，也可能直接遭遇已讀不回或乾脆封鎖刪除。他們不是不怕對方受傷，而是覺得「我也傷得夠重了」。

第2名：處女座／冷靜分析，情感無法介入

處女座信奉的是「情不入公事」。即使是最好的朋友，甚至親人，如果牽涉到錢或風險，他們會毫不猶豫拒絕。就算對方是親如手足，也不願當保證人。對他們來說，冷靜與自保才是首選。

第1名：水瓶座／對眼淚免疫的理性王者

「血也不流、淚也不流」這句話的關鍵在於「淚」，而水瓶座對眼淚完全無感。對於動不動就落淚的人，他們只覺得麻煩、不理解，甚至反感。無論男女，水瓶座都不吃「眼淚攻勢」，因為他們認為感情不該凌駕理性，任何判斷都應該建立在邏輯與分析上，才不會後悔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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