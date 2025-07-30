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七夕脫單看這裡！8月愛情運爆棚TOP3星座 曖昧升溫變熱戀

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8月愛情運勢TOP3星座：曖昧變熱戀，這幾位有望脫單成功！(圖片來源：Shutterstock)
8月愛情運勢TOP3星座：曖昧變熱戀，這幾位有望脫單成功！(圖片來源：Shutterstock)

八月的戀愛星象明朗，愛神悄悄降臨！誰會在這個夏末月裡愛情大豐收？單身的你有機會展開一段令人心動的新關係；有伴的你，也能感受到愛的溫度持續升高。本月愛情運最旺的前三名星座，快來看看你上榜了沒？

TOP 3：射手座

單身的射手座
你本月的親和力與幽默感像是開啟桃花的金鑰匙，特別適合參加聯誼或朋友聚會。晚上多到人多的地方走動（例如超市、夜市），能提升與心儀對象邂逅的機會。
伴侶的射手座
有伴侶的射手，戀情月初可能因誤解或瑣事起爭執，但白天抽空約會、簡單共餐或手牽手散步，都能快速化解隔閡，重燃甜蜜感。

TOP 2：摩羯座

單身的摩羯座
本月你的桃花不只是多，還帶點貴人氣息！特別是年長型、成熟穩重的異性，有可能成為改變你愛情命運的那個人，千萬別錯過日常中不經意的互動機會。
有伴侶的摩羯座
感情穩定甜蜜，是攜手未來的好時機。晚餐後的深度交流能激起彼此的情感共鳴。多關心對方的生活圈，也能讓愛情更深入人心。

TOP 1：天秤座

單身的天秤座
本月你擁有超高人氣，各類型異性都想靠近你。擴展交友圈的同時，也更容易找出你真正想要的感情樣貌。但要注意情感立場，避免同時與多人曖昧，否則容易失去好感。
有伴侶的天秤座
愛情在親密互動中逐漸升溫，無論是言語還是肢體都充滿甜蜜火花。不過與其他異性接觸機會也多，應注意拿捏分寸，以免好事變成煩惱。

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