快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

聽新聞
0:00 / 0:00

8月貴人來助攻！3生肖運勢迎轉機 屬牛打開副業新局

聯合新聞網／ 綜合報導
根據《搜狐網》指出，屬鼠、屬牛、屬龍者在新的月份裡特別容易獲得貴人相助，不僅事業更上層樓，財務狀況也可望回穩。示意圖／聯合報系資料照片
根據《搜狐網》指出，屬鼠、屬牛、屬龍者在新的月份裡特別容易獲得貴人相助，不僅事業更上層樓，財務狀況也可望回穩。示意圖／聯合報系資料照片

生肖8月運勢有望迎轉機！根據《搜狐網指出，屬鼠、屬牛、屬龍者在新的月份裡特別容易獲得貴人相助，不僅事業更上層樓，財務狀況也可望回穩，在關鍵時刻，還能夠獲得點撥與拉抬。

生肖鼠

過去一個月，屬鼠者忙於處理各種雜務，身心俱疲，不過8月開始，情勢可望出現轉變，過往的堅持將獲得上司與同儕肯定，甚至吸引到曾合作過的前輩、老朋友主動伸出援手。

在人脈方面，也有機會透過業界活動或專業分享被看見，建議屬鼠者把握這段時間擴展圈子、提升能見度，讓潛在貴人看見自己的實力，有望在事業上取得突破。

生肖牛

7月對不少屬牛者而言，是財務壓力沉重的時期，不預期的開銷讓人喘不過氣，好消息是，8月開始這種情況將逐漸改善，除了開銷趨於穩定，也有額外收入的管道浮現。

屬牛可能有朋友介紹兼職、客戶主動找上門，或是接觸到不錯的副業機會，建議穩健應對，謹慎評估風險，同時記得預留儲蓄空間，向協助自己的人表達感謝，也有助於日後人脈持續帶來助力。

生肖龍

屬龍者在7月可能經歷低潮，被誤解或否定，讓屬龍者質疑自己的價值，不過這段經歷也鍛鍊出更強的抗壓力，進入8月後，默默努力的成果終於被看見，有望受到上層重用，負責重要案子，迎來職場轉捩點。

雖然挑戰不少，但也是證明自己的好機會，建議屬龍者提前規劃簡報重點，展現條理與專業，此外，參與跨部門或外部交流，也有助於建立新的人脈與拓展未來可能性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 朋友 財務 壓力 職場 搜狐網

延伸閱讀

閏六月「貫索星」發威！4生肖壓力山大 職場卡關、財務有陷阱

別只吃胡蘿蔔！營養師推雞蛋幫你維持好視力 護眼「冰箱常備品」出列

暑假過一半一片空白…碩士新生焦慮「該讀什麼」 過來人勸：拜託去玩

健身心臟驟停倒地！英女「死亡17分鐘」 揭靈魂出竅體驗：看到腿很胖

相關新聞

8月貴人來助攻！3生肖運勢迎轉機 屬牛打開副業新局

三生肖8月運勢有望迎轉機！根據《搜狐網》指出，屬鼠、屬牛、屬龍者在新的月份裡特別容易獲得貴人相助，不僅事業更上層樓，財務狀況也可望回穩，在關鍵時刻，還能夠獲得點撥與拉抬。

舉止優雅卻總在關鍵時刻破功！ 2星座女反差魅力藏不住

溫柔婉約、行為舉止優雅，是許多女生追求的完美形象，但生活中總有些不經意的瞬間，暴露了她們未加修飾的一面，《搜狐網》點名2大星座女，儘管表面上努力維持端莊的形象，卻總是會在某些時刻「破功」鬧出笑話，讓人不禁會心一笑。

閏六月「貫索星」發威！4生肖壓力山大 職場卡關、財務有陷阱

2025年農曆閏六月來臨，不僅天氣酷熱，連社會氛圍也悄然轉變。紫微斗數老師姚本軍指出，此時「貫索星」發力，可能導致職場壓力上升、人際誤會頻傳，甚至引爆法律糾紛。他提醒，有4個生肖在這波星象影響下特別容

下半年從低潮翻紅！這5個生肖2025年底前將強勢逆襲

時間過得很快，轉眼間已經進入下半年，當許多人仍在庸庸碌碌的過日子時，有幾個生肖的運勢卻在蠢蠢欲動的提升，他們將在下半年有一場逆襲改變，不再平淡無奇，一起來看看是哪幾個生肖。

每日星座運勢／金牛投資宜見好就收 多與家人相處

2025-07-29牡羊座短評：忌衝動，留意人情往來。【整體運】今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上

沒手機無所謂！這些星座「根本不怕失聯」 離線也能活很好

你能想像沒有手機也能過日子嗎？有些星座即使沒有手機，也完全沒問題。「占TV」列出這些星座最重視與人交流，最能適應「無手機生活」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。