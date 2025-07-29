8月貴人來助攻！3生肖運勢迎轉機 屬牛打開副業新局

三生肖8月運勢有望迎轉機！根據《搜狐網》指出，屬鼠、屬牛、屬龍者在新的月份裡特別容易獲得貴人相助，不僅事業更上層樓，財務狀況也可望回穩，在關鍵時刻，還能夠獲得點撥與拉抬。

生肖鼠

過去一個月，屬鼠者忙於處理各種雜務，身心俱疲，不過8月開始，情勢可望出現轉變，過往的堅持將獲得上司與同儕肯定，甚至吸引到曾合作過的前輩、老朋友主動伸出援手。

在人脈方面，也有機會透過業界活動或專業分享被看見，建議屬鼠者把握這段時間擴展圈子、提升能見度，讓潛在貴人看見自己的實力，有望在事業上取得突破。

生肖牛

7月對不少屬牛者而言，是財務壓力沉重的時期，不預期的開銷讓人喘不過氣，好消息是，8月開始這種情況將逐漸改善，除了開銷趨於穩定，也有額外收入的管道浮現。

屬牛可能有朋友介紹兼職、客戶主動找上門，或是接觸到不錯的副業機會，建議穩健應對，謹慎評估風險，同時記得預留儲蓄空間，向協助自己的人表達感謝，也有助於日後人脈持續帶來助力。

生肖龍

屬龍者在7月可能經歷低潮，被誤解或否定，讓屬龍者質疑自己的價值，不過這段經歷也鍛鍊出更強的抗壓力，進入8月後，默默努力的成果終於被看見，有望受到上層重用，負責重要案子，迎來職場轉捩點。

雖然挑戰不少，但也是證明自己的好機會，建議屬龍者提前規劃簡報重點，展現條理與專業，此外，參與跨部門或外部交流，也有助於建立新的人脈與拓展未來可能性。

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