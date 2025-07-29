閏六月「貫索星」發威！4生肖壓力山大 職場卡關、財務有陷阱

2025年農曆閏六月來臨，不僅天氣酷熱，連社會氛圍也悄然轉變。紫微斗數老師姚本軍指出，此時「貫索星」發力，可能導致職場壓力上升、人際誤會頻傳，甚至引爆法律糾紛。他提醒，有4個生肖在這波星象影響下特別容易中招，需提高警覺、謹慎應對。

貫索星象徵壓力、誤解與被困住的局勢。當其進入與工作、人際有關的命宮時，原本潛藏的職場矛盾、人事糾紛、甚至法律風險，將被放大並浮上檯面，對個人發展帶來不小挑戰。

生肖猴：壓力上身，溝通誤會多

農曆閏六月後，生肖猴將面臨事業壓力劇增。原本靈活的應對方式突然失效，人脈與資源也可能遭質疑，甚至因一時口誤招來誤會或法律麻煩。此時應避免涉入他人是非，保持冷靜與距離，才能化解危機。

生肖鼠：制度掣肘，溝通需留證

鼠者在職場將感受到「制度性壓力」，例如流程繁瑣、上司反覆、責任不明等狀況頻出。容易被誤解或成為替罪羊。建議此時多做紀錄、保存證據，減少口頭承諾，保護自身權益。

生肖牛：人際緊繃，切勿獨扛

牛者面對的壓力主要來自人際關係，夥伴之間信任下滑，容易演變成利益衝突。牛者應學會劃清責任與界線，避免因固執或過度承擔而被拖累，保持中立才是上策。

生肖龍：財務陷阱多，投資須謹慎

龍者需特別留意財務與合約問題，收入延遲、條款不清、甚至投資風險都可能出現。此時不宜進行大額交易，避免與金融、稅務機構過多接觸，以免後患無窮。

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