沒手機無所謂！這些星座「根本不怕失聯」 離線也能活很好

你能想像沒有手機也能過日子嗎？有些星座即使沒有手機，也完全沒問題。「占TV」列出這些星座最重視與人交流，最能適應「無手機生活」！

第12名：雙子座

雙子座是無法停止與人交流的星座，無論是講話還是傳訊息，他們都希望與人保持連線。對他們來說，能夠隨時隨地與遠方的人聊天的手機，是人生必需品。即使真的被迫沒手機，他們大概也會一個人自言自語吧。

第11名：巨蟹座

巨蟹座很重視人際關係中的親密感，而手機正好能幫助他們與重要的人保持聯繫。他們認為手機拉近了心與心的距離，因此幾乎沒有意願放棄使用手機。

第10名：水瓶座

水瓶座認為手機是現代文明的產物之一，是推動人類進步的重要工具。他們堅信若不善用科技，反而會讓人類退化，因此絕對是「積極使用派」。

第9名：獅子座

獅子座手機裡通常安裝了許多遊戲與娛樂App，對他們來說，手機是放鬆與享受的管道。如果失去手機，就等於失去了主要的娛樂來源。

第8名：天秤座

重視社交的天秤座，把手機當成人際網絡的核心工具。對他們來說，手機不只是通訊工具，更是拓展人脈與維持關係的必需品。

第7名：金牛座

金牛座偏好「親身體驗」，比如看到美景，他們更想用眼睛記下來，而不是用手機拍照。他們傾向記憶勝於紀錄，因此對手機的依賴感相對較低。

第6名：魔羯座

魔羯座認為現代社會過度依賴科技，失去了生活的「情趣」。他們懷念從前透過家用電話偷偷聯絡戀人的時光，那種隱密與浪漫，是智慧手機無法取代的。

第5名：牡羊座

牡羊座活力充沛、行動派，平時就不太常黏著手機。他們如果沒有手機，也不會感到太不方便，反而可能因此更自由地行動。

第4名：雙魚座

雙魚座真的相信，人類在過去是能用心電感應彼此溝通的。他們甚至覺得，如果大家都不用手機了，說不定這種「感應力」還會回來。因此，他們是少數能心甘情願放下手機的星座。

第3名：處女座／對低頭族與充滿危機感

對自己與他人都要求嚴格的處女座，甚至覺得讓整個世界都沒有手機也沒關係。他們最無法忍受的是「邊走邊滑手機」的行為，尤其在馬路與車站，這種無視規則的行為讓他們相當不滿。再加上他們對健康相當敏感，也認為長期低頭滑手機導致的駝背姿勢對身體非常不利。如果沒有手機就能讓人變得更有秩序、更健康，那當然是再好不過了。

第2名：射手座／沒手機就像回到原始時代 超刺激

天性自由不羈的射手座，不在乎群組LINE或SNS讚數，更沒在意別人有沒有回訊息。對他們而言，沒手機反而像是進入一場刺激的冒險。就算是像「晚上6點在八公像見」這種老派的約法，他們也會樂在其中，享受那種「能不能順利見面」的挑戰。不用Google地圖，他們會直接問路、照感覺走，也要成功抵達目的地。

第1名：天蠍座／極簡社交派 沒手機反而更快樂

天蠍座雖不至於說「禍從口出」，但他們一向奉行「沉默是金」。他們覺得，說太多只會惹麻煩，溝通只需適可而止。而手機正是促進溝通的工具之一，若能直接捨棄這項工具，反而能減少誤解與壓力，讓生活更自在。對天蠍座來說，沒有手機根本不是問題，甚至是一種理想狀態。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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