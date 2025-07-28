長相不重要！12星座「誰最看內在」 這3個星座女根本不愛帥哥

妳談戀愛時，會以長相俊帥的男性為首選嗎？所謂的「ブサメン（busamen）」，是指長相不帥、甚至有些平凡甚至醜的男性。其實，意外地有不少女性坦言：「我就喜歡這種男生！」因為這類型的男生身上，也有帥哥所沒有的魅力。「占TV」列出最能接受、甚至偏愛「長相普通男」的星座排行榜！

第12名：天秤座

天秤座本身對美有極高追求，也希望另一半同樣出色。他們嚮往美男美女情侶，即便個性再好，只要外貌不夠亮眼，很難真正動心。

第11名：金牛座

審美眼光精緻，偏好五官端正、氣質穩重的帥哥。長相普通者通常難以吸引金牛的注意。

第10名：牡羊座

愛面子、要強的牡羊座，希望戀人可以帶得出場、讓人稱羨。太平凡的外貌難以滿足這種期待。

第9名：處女座

重視整潔與細節，處女座喜歡乾淨、清爽的外貌。偏好「清新系帥哥」，對長相不出色的人接受度偏低。

第8名：獅子座

比起帥不帥，獅子座追求的是氣場強大、外型搶眼的類型。混血、外國風或戲劇感的長相最吸引他們。

第7名：射手座

射手看重身體條件多過臉蛋。只要體格健壯、有陽光氣息，外貌就不是太大問題。

第6名：雙魚座

雙魚是典型的內在控。只要對方個性溫柔體貼、願意呵護自己，長相平凡也能深深吸引他們。

第5名：魔羯座

魔羯偏好踏實可靠、事業上進的伴侶。他們覺得外貌普通的男生更不會亂來，專注度更高，反而更具好感。

第4名：雙子座

對雙子來說，有趣勝過一切。只要聊得來、觀點新鮮，臉長怎樣根本無所謂，反而覺得普通臉更沒有距離感。

第3名：巨蟹座／和外貌普通的男生在一起比較不緊張

性格柔弱的巨蟹座，對自信心強、驕傲感重的帥哥反而感到壓力大。他們會擔心自己主動靠近時被冷漠對待，心理負擔大。相比之下，雖然不是外貌協會成員，巨蟹更喜歡溫暖踏實的對象，和長相普通但個性親切的男生在一起，更容易放下戒心、展現真心。

第2名：水瓶座／喜歡臉和個性都特別的男生

水瓶座對外貌有獨特的品味，常常會被身邊人問：「你怎麼會喜歡他？」他們偏愛性格和外貌都不主流、風格獨特的男生。水瓶座認為「帥哥看三天就膩了」，反而覺得外貌普通但耐看、越看越有味道的男生更有魅力，完全不會膩。

第1名：天蠍座／比較不會擔心對方劈腿

天蠍座一旦認定了對象，就會全心全意地愛對方，也希望戀人眼中只有自己。如果戀人是帥哥，就可能比較招人喜歡、容易引來外遇風險；但若是長相普通的男生，反而能安心不少。天蠍甚至會自豪地想：「雖然他長得不帥，但他的好只有我知道！」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦