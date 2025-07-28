726罷免全失敗！命理師「神預言」應驗 再警告曹興誠與1類人當心

第一波罷免投票於7月26日正式落幕，結果由24席藍委與新竹市長高虹安全數「全身而退」，罷免案全數遭否決，宣告首波「大罷免」失敗。對於此結果，命理師高輔進在今年5月初便以《易經》演繹預言：「罷免不會改變政治版圖」，不僅精準命中，還準確指出罷免僅會勞民傷財、人心浮動，預測應驗。

高輔進曾在今年5月11日於臉書發文提醒，指出乙年出生或生肖屬兔者，若成為罷免對象，應設法進行反制宣傳，以避免不必要的影響。儘管當時外界對此看法不一，但從最終罷免案全數不通過的結果來看，部分預測與實際情況確有呼應。

隨著罷免案落幕，高輔進近日再度發表最新預言，點名聯電創辦人曹興誠需「即刻退出政治舞台」。他強調，曹興誠目前運勢不佳，若執意繼續涉足政治，恐將面臨金錢與聲望的雙重損失。

除了對曹興誠提出警訊，高輔進也針對罷免過程中的司法操作提出警告。他指出，凡是在此次過程中參與發動搜索、啟動法律戰，甚至以「雞鴨飯」招待之名行動的法檢人員，皆須注意「反噬力量」的影響，強調天道循環、善惡有報。高輔進呼籲所有人應戒慎恐懼，謹守本分，勿為一時之氣誤了長遠運勢。

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