唐綺陽星座運勢週報：巨蟹跨出舒適圈、魔羯職場遇強敵、水瓶女桃花旺
【唐綺陽星座運勢週報7/28-8/3】
本週水逆持續中，水星逆行在獅子，充滿懷舊並對過往省思，尤其是親子關係和感情方面。他人的反饋忠言逆耳，雖然掃興但值得參考深思。天海冥小三角，眾人籠罩於無法避免的變化中。週四金星進巨蟹，內心感受被放大，適合表達各種對家鄉的愛意，也容易因產生恐懼而奮起，開始付諸行動。
12星座個別影響：
雙子：進展緩慢需多點耐心；感情配合對方節奏更有利
巨蟹：突破自限自信跨出舒適圈；感情宜展現居家魅力
魔羯：遇見職場強敵激發鬥志；感情積極溝通有助發展
雙魚：工作健康警訊皆不容忽視；感情需面對改進弱點
獅子：與後輩交流互動有所收穫；對感情抱有年輕心態
處女：任務雖繁忙但能展現實力；感情多點浪漫更加分
天枰：多多廣結善緣會帶來驚喜；感情的防備心別太重
射手：嚴格考驗能培養出實力；感情鑽牛角尖會顯無趣
牡羊：適合做出改變展開新生活；感情要主動積極爭取
金牛：停滯過程努力推進可有所收穫；感情平穩是好事
天蠍：突發危機成展現亮點；感情務實評估未來發展性
水瓶：職場上女力助攻能發展順利；感情水瓶女桃花旺
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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