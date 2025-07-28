唐綺陽星座運勢週報：巨蟹跨出舒適圈、魔羯職場遇強敵、水瓶女桃花旺

本週水逆持續中，水星逆行在獅子，充滿懷舊並對過往省思，尤其是親子關係和感情方面。他人的反饋忠言逆耳，雖然掃興但值得參考深思。天海冥小三角，眾人籠罩於無法避免的變化中。週四金星進巨蟹，內心感受被放大，適合表達各種對家鄉的愛意，也容易因產生恐懼而奮起，開始付諸行動。

2025-07-28 08:48