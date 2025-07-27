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8月轉運來了！3生肖將被貴人「翻牌」 工作財運雙開花

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著8月的到來，鼠、牛、龍生肖將迎來貴人的幫助。示意圖／Ingimage
隨著8月的到來，鼠、牛、龍生肖將迎來貴人的幫助。示意圖／Ingimage

隨著8月的到來，《搜狐網》運勢專欄指出，鼠、牛、龍生肖將迎來明顯的外部助力，更容易在前輩、朋友或上司等群體裡遇到貴人，並從中獲得提點與機會，幫助事業與財務步上正軌。

▍生肖鼠：阻礙漸消 人脈拓展

生肖鼠在7月可說是分身乏術，無論是處理工作上的細節、團隊間的溝通協調，還是應對突如其來的狀況，都讓人身心疲。不過進入8月後，節奏將逐漸放緩，過去默默的努力也開始受到肯定，有機會獲得上司賞識，或是得到同事更多支持。

特別值得留意的是，曾經一起共事的舊識、業界前輩，甚至合作過的夥伴，可能會主動伸出援手，不僅給出中肯建議，還有可能幫忙牽線。建議把握這段時間，積極參與業界聚會、論壇等場合，並勇於發表想法。

▍生肖牛：貴人引薦 副業敲門

生肖牛在7月中有著不小的財務壓力，時常因突如其來的開支而感到吃不消。不過隨著8月到來，這類的支出將逐漸減少，同時也有望出現額外的收入機會。另外，8月的貴人運將上升，可能透過引薦合作對象、分享副業管道或介紹潛在客戶，但不論是兼職、接案，還是經營副業，一律建議維持穩健步調，避免操之過急。

當收入開始增加時，建議先將部分資金存起來，為未來預留餘裕，再分配其餘用於生活或投資。同時，也別忘了對那些給予協助的貴人表達感謝，將有助於延續良好的合作關係。

▍生肖龍：信任升溫 賦予重任

對生肖龍來說，7月可說是一段充滿考驗的時期，可能曾遭遇誤解、無辜被牽連，甚至被他人低估。然而，這段時間其實正是內化實力、培養抗壓能力的重要階段！到了8月，過去的努力與堅持將被關鍵人物注意到，可能是上司、主管，或重要的合作夥伴，並有機會被賦予重任，參與甚至主導具有挑戰性的項目。

建議事前充分準備，建立明確的進度規劃與執行流程，並在簡報或會議中清楚傳達你的想法與判斷，展現出專業與領導潛力。此外，也不妨多參與業界活動、跨領域交流，有助於拓展長遠的人脈資源。

財務 上司 生肖 客戶 運勢

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