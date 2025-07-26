2025年第二波水逆來了！ 「12星座注意事項＋通用建議守則」一次看
今年第二波水逆來了！如果你覺得這幾天不管做什麼都超不順，有可能就是受到水逆影響。
這次水星逆行與自我表達、職場、人際互動、家庭安全感、過去的情緒記憶等息息相關，又以獅子座和巨蟹座受波及最嚴重，其餘星座也需注意溝通、財務和人際關係。水逆的影響會持續到8月11日。
除了針對12星座列出注意事項，另外也整理了所有星座都適用的通用守則，希望大家都能平安順利度過水逆，記得保持平常心，如果情緒不安或思緒混亂，不妨透過寫日記、做運動來緩解。
★牡羊座
●注意精神內耗、情緒波動、人際衝突，尤其是與兄弟姊妹或鄰居間的誤會。
●家庭中可能有過往的爭執重提，要避免火爆發言。
●別太急著下判斷，多觀察、多聽再說。給自己獨處思考的空間。
★金牛座
●金錢與物品遺失風險高，重要帳單與存摺務必多備份。
●避免購買高價電器或花大錢簽裝潢合約，容易後悔。
●與家人談「錢」要小心措辭，可能引發舊怨。建議冷靜溝通，理性面對誤會。
★雙子座
●積極應對事業上的挑戰；小心溝通不順暢。
●注意表達與自我定位的混亂，容易說錯話、誤傳消息。
●舊識可能再度聯繫，但目的未必單純。
★巨蟹座
●是本次受波及最嚴重的星座之一，時時提醒自己要適應環境變動。
●過去的感情記憶湧現，小心陷入情緒漩渦。
●與家人的溝通出現斷層，建議先寫下來再說出口；記得多給家人關懷。
★獅子座
●是本次水逆受波及最嚴重的星座之一，務必留意財務問題和人際紛爭。
●計畫好的事情容易延遲或被誤解。建議尋求專業協助，切勿爭強好勝。
●自我表達、外在形象卡卡，最好不要大幅變動外型（如染髮、換髮型）或公開告白。
★處女座
●切勿背後批評他人，容易被揭穿。
●過去某些未完成的工作、職場問題會回頭找上你。
●注意感情、婚姻、合作關係，建議多用心經營，重視溝通細節。
★天秤座
●社交圈動盪，小團體內部出現不合、誤解。舊友聯絡、舊情復燃的可能性提高。
●不要一廂情願地幫助別人，可能反而惹麻煩。
●注意健康與職場壓力，要確保充足休息、放慢工作步調。
★天蠍座
●職場名聲需謹慎經營，小道消息或舊帳可能會被翻出。
●與長輩或上司溝通需小心，應誠實交流，避免情緒用事或冷戰。
●某段「未完成的野心」或專案會再次浮現，建議好好面對。
★射手座
●計畫出遊或留學者需小心交通與簽證問題。外語學習、國際合作事項容易出錯或推遲。
●某段人生信念可能遭遇質疑，需重新尋找精神支柱。
●注意家庭氣氛或事業規劃生變，建議積極處理、遠離衝動。
★摩羯座
●金融與保險合約需反覆確認，尤其與他人共有的資源。
●家族間的資產糾紛容易激起舊傷，不宜貿然介入。
●注意工作進度延遲、事業造成的壓力，建議彈性調整計畫，不要太固執。
★水瓶座
●感情關係波動，舊情人或前伴侶可能突然出現。
●合作計畫可能出現分歧，注意合約條款。
●朋友、親密關係、團隊合作的誤解增多，應多查證溝通、避免傳話，切忌冷戰與逃避。
★雙魚座
●健康舊疾恐再發，特別是消化與呼吸系統。情緒容易迷惘困惑，避免做重大決定。
●工作內容反覆調整，需保持彈性心態。
●舊同事或過去的職場人脈可能帶來新線索。
★水逆建議通用守則（全星座適用）：
●電腦、手機檔案多做備份；確認航班／簽證／行程。
●避免新計畫、重大簽約、購買大筆電子產品。
●情緒容易放大，切記少衝動、少發火；遇到誤會時放慢腳步更穩妥。
●多回顧、修正、重新評估，比創新更有力。
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