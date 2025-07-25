下周星座運勢／金星入巨蟹…牡羊別亂下單、天蠍感情要誠實

下周(7/27-8/2)金星將正式進入巨蟹座，會讓人更渴望安全與情感連結，但金星與土星、海王星構成四分相，容易產生「想靠近卻怕受傷」、「現實與幻想拉扯」的情緒。愛與金錢都需放慢腳步，釐清界線、看清真心，是本週最重要的功課。

<牡羊座> 情緒起伏大 手滑亂下單

本周你在家庭或感情將帶來強烈的情緒波動，你可能對過去的某段關係或家庭議題耿耿於懷。請留意在花費上過度感性，很容易衝動下單或討好他人。先處理好內在的不安，才能真正自由。

<金牛座> 有話直接說 以免誤會

本周在溝通上將變得更細膩敏感，你有太多未說出口的感受而造成誤解。感情中別過度臆測，直接表達會比隱忍更有力量。金錢上有模糊支出，要看清哪些是「必要」，哪些只是「情緒消費」。

<雙子座> 靜下心來 不急著做選擇

本周你在價值觀上將與他人出現分歧，尤其在金錢或親密關係，你可能正處於「該繼續投資或放手」的拉扯中。本週適合靜下來，重新定義你想守護的東西，不用急著做出選擇。

<巨蟹座> 先愛自己 別急著取悅別人

本周金星進入你的星座將帶來關注與魅力，但四分相也容易讓你內心動搖。想被愛、又怕失望，是這週的主旋律。別急著取悅所有人，先把力量收回來，照顧自己才是真正的安全感。

<獅子座> 獨處讓你找到力量

本周的內心壓力在醞釀，尤其在人際或感情中感到壓抑。你可能很努力在扮演「穩定的那個人」，但內心卻很想逃離現狀。留些空間給自己喘息，獨處會讓你重新找到力量。

<處女座> 別委屈去迎合別人

本周你在人際圈變得很複雜，有些友誼或社交場合讓你開始懷疑自己的定位。適合重新檢視「誰是真正願意支持你的人」，別再委屈自己迎合不對頻的人。感情也可能來自舊友的靠近。

<天秤座> 開始思考投入是否值得

本周你對工作與情感的投入進入一種「是否值得」的思考期。你渴望被認可，但也怕付出沒回報。這週要調整期待值，不是別人回應你多少，而是你是否仍願意為夢想努力。

<天蠍座> 保持誠實 就有答案

本周你渴望遠離眼前的混亂，有些人可能會想逃去旅行、沉浸在宗教或靈性中。但逃避不是答案，本週最重要的，是面對「真相」。感情方面會面臨信任考驗，請保持誠實。

<射手座> 你需要一場坦白的對話

本周你的深層情感被喚醒，尤其在親密關係或金錢議題中容易感到失控或壓力。你可能需要與某人進行一場坦白的對話，哪怕有些不舒服，也比一直壓抑來得真實。

<魔羯座> 別逃避爭執 可解決問題

本周在伴侶關係方面是重點，單身者容易吸引到情感需求強烈的人；有伴者則需處理雙方的責任分配與情緒依附問題。這週不適合逃避爭執，反而可以把問題擺上檯面。

<水瓶座> 工作過勞 顧好身體和情緒

本周在身體與情緒方面都需要照顧，工作可能出現過勞傾向，或被責任壓得喘不過氣。金星與土星的張力提醒你：「再怎麼愛他人，也不能忽略自己。」學會說「不」，不是自私，而是自保。

<雙魚座> 期待過高 浪漫幻滅並存

本周是浪漫與幻滅並存的一週。你可能對某段關係產生過高期待，也可能在藝術、創作上經歷靈感爆發與情緒低潮交錯。愛人之前，先穩定自己的夢與界線，是這週最重要的課題。

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