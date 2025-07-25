今起閏六月無論好壞再來一遍 這8生肖遇四種火須慎保平安

今天起是乙已（生肖蛇）年的閏六月，民俗專家指「閏」代表重複，無論好壞都再來一遍，不算好月，除了為人子女者要給父母補壽，8種年齡的人因年分與五行屬性有「火」，應慎防意外災害。

關於閏六月的運勢說法不一，彰化縣民俗專家蒲慶峰指出，為彌補國曆與農曆的日數差距，19年當中需有7個閏月，約2至3年有一次閏月，閏月月分不同，要注意的事項也不同，今年乙已年在民俗學上六十甲子納音五行屬「覆燈火」，平日就要注意的溺水、車禍、火災，在閏六月特別注意之外，還加上留意航空安全。

閏月代來「重來一次」，或許有人第一個農曆六月運勢非常好，閏月六會不會繼續旺？蒲慶峰說，整體來看，什麼事都重來一次未必好，不管第一個農曆六月過得如何，閏月六都要保持開闊心胸，凡事不強求，強硬手段得來的冥冥之中恐怕日後出問題。

蒲慶峰又說，今年六十甲子納音五行覆燈火的還有甲辰年（生肖龍，2歲）出生者，另戊子（生肖鼠，18歲）、己丑（生肖牛，17歲）是霹靂火，丙午（生肖馬，60歲）、丁未（生肖羊，59歲）是天上火，甲戌（生肖狗，32歲）、乙亥（生肖豬，31歲）是山頭火，都要慎防意外災害，例如到安全且有救生員的地方戲水、不要靠近火源、開車集中精神等，盡量避開危險環境和致災因子。

蒲慶峰強調，也許流年流月對某個生肖財運有利，不可能閏月或某月就某生肖發大財、某生肖特別衰，能否致富除了天生好運，更重要的是靠勤儉，儉就是個聚寶盆，凡事謹慎以避凶趨吉，平安即是基本財富。

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