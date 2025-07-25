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大罷免也有星座學？牡羊+射手+天蠍是街頭衝組、「這三個」網路超活躍

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大罷免也有星座學？牡羊+射手+天蠍是街頭衝組、「這三個」網路超活躍

聯合新聞網／ 澤誼老師
明天就是7月26日大罷免投票日，不論正、反方積都積極拉票。記者林澔一／攝影
明天就是7月26日大罷免投票日，不論正、反方積都積極拉票。記者林澔一／攝影

大罷免的熱度還在燒，正反雙方各自努力宣傳，社群媒體每天都在上演各種政治大戲。不過我發現一件很有趣的事：就算是對大罷免持相同立場的人，表達方式也可能完全不一樣。

有人在網路上空戰，有人真的會跑去現場舉牌子，有人專門在家庭群組裡轉發文章，還有人說反正我就投票而已啦。

這讓我想到，政治參與這件事，根本不是只有支持或反對這麼簡單，每個人的參與方式其實都反映了他們的個性。

所以我把十二星座依照他們的政治參與模式分成四組，你可以看太陽星座或上升星座，看看你是哪一種類型。

★網路戰士組：水瓶座、雙子座、獅子座

這三個星座有個共同點：很愛表達意見，而且要讓大家看見。

水瓶座覺得自己有責任啟發民智，很愛分析政治局勢給大家聽。在他們心裡，不分享自己的見解就是對社會不負責任，但常常啟發到別人想封鎖他們。

雙子座就是停不下來，看到政治議題就想表達意見。他們的腦袋轉很快，今天這樣想明天可能又不一樣，反正就是要參與討論，不管立場怎麼變。

獅子座很需要那種被認同的感覺，希望大家覺得他們的政治觀點很有見地。在網路上發表意見對他們來說，除了表達立場，也是展現自己影響力的方式。

★街頭實踐組：牡羊座、射手座、天蠍座

這組是真的會「動起來」的星座。

牡羊座就是那種「看不下去就要做點什麼」的心態，他們受不了只是嘴巴說說而不行動。對他們來說，有立場就要表現出來，不然憋在心裡很難受。

射手座把政治參與當成一種體驗人生的方式，他們喜歡那種跟一群人一起為了理想努力的感覺。對他們來說，過程比結果重要，至少有參與到。

天蠍座一旦決定要支持什麼，就會很認真地投入。他們不喜歡半調子的參與，要嘛不做，要做就要做到最好，絕不會隨便應付了事。

★私下影響組：巨蟹座、處女座、摩羯座

這組最厲害的是潛移默化，不會大聲嚷嚷，但影響力很強。

巨蟹座覺得政治會影響到家人，所以有義務關心大家。他們不喜歡激烈的對立，比較喜歡用溫和的方式讓身邊的人了解自己的想法。

處女座相信事實會說話，他們習慣用資料和邏輯來說服別人。在他們心裡，如果大家都能理性分析，很多爭議根本不會存在。

摩羯座知道什麼時候該說什麼話，他們不會浪費力氣在沒用的地方。對他們來說，真正的影響力是在對的時間、對的場合，跟對的人說話。

★佛系觀察組：金牛座、天秤座、雙魚座

這組的共同特色就是：想太多，做太少。

金牛座覺得政治太遠了，而且變化太快，不如專心過自己的日子比較實在。他們不是不關心，只是覺得自己的影響力有限，何必讓自己那麼累。

天秤座最怕選邊站，因為他們總是能看到每一邊的道理。在他們心裡，世界沒有絕對的對錯，所以很難堅定地支持某一方。

雙魚座很容易被政治議題感動，但不知道自己可以做什麼。他們有很多想法和感受，但要把這些轉化成實際行動，對他們來說太困難了。

看完這個分析，你有沒有找到自己？其實每種參與方式都有它的價值，也都有它的盲點。網路戰士很會傳播理念，但有時候忘記走出同溫層；街頭實踐組很有行動力，但可能缺乏深度思考；私下影響組很有說服力，但影響範圍有限；佛系觀察組理性客觀，但容易錯失改變的機會。

重點不是要改變自己的參與方式，而是理解為什麼每個人的方式都不一樣，我們都要彼此尊重。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

投票 星座 大罷免

澤誼老師

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