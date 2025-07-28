本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名有「意想不到發展」：荷包瞬間火燙

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要保持親和力，就能讓財源廣進，有人則是好好把握機會，就能讓荷包瞬間飽滿火燙，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬豬

銷售是種專業，語言更是一門藝術，如果你是電銷人員，無論是保險相關，或是信用卡、貸款，乃至於食品等的銷售人員，本周會有很不錯的運氣，在這段時間裡，趕快打起精神，你所接觸到的客戶，大都有這方面的需求，只要再加把勁，就能銷售成功，讓自己的業績大幅成長。

第四名：血型O型+生肖屬虎

如果你是競技場上的參賽者，無論是運動場上的一般比賽，或是電腦前的電競選手，或是職業場上的運動員，本周是你大有發揮的時候，在這段時間裡，要注意生活作息，調整到最佳狀態，就能讓你的反應格外靈敏，能夠超越極限，獲得好成績，同時也能得到優渥的將金。

第三名：血型A型+生肖屬猴

大都會的生活，每當月兒緩緩升起，越夜也就越美麗，如果你是餐廳業者，特別是消夜的經營者，或是夜市的美食攤販，以及外送人員，在本周將會是生意興隆的一周，在這段時間裡，會有應接不暇的客群，記得只要保持親和力，以及餐點的品質，就能讓你財源廣進，笑得合不攏嘴。

第二名：血型O型+生肖屬狗

透過語言，不僅能夠溫暖人心，也可以替人主持公道，如果你是心理醫師、律師、淨化身心靈相關的工作者，本周財運將節節上升，在這段時間裡，會有許多客人前來光顧詢問，自己除了專業能力的展現外，再多加一點幽默感，就能擄獲人心，得到青睞，也替自己賺進大把鈔票。

第一名：血型B型+生肖屬龍

設計工作常常非常燒腦，如果你的工作是軟體設計、服裝設計、室內空間規劃設計相關的工作者，本周會有意想不到的發展，原本沒有希望的客戶，會突然回過頭來找你，在這段時間裡，要好好把握機會，把事前的展示工作準備做好，就有機會讓客戶認同簽約，同時也讓荷包瞬間飽滿火燙。

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