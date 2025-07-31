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8月星座財運排行榜！「這5星座」錢途大開 工作、投資都亮眼

聯合新聞網／ 安妞星座
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

2025年8月迎來立秋，象徵收穫與轉變的開始，財運也隨之悄悄轉動。本月星象推動下，有些星座特別容易在正財、偏財或人脈財方面迎來驚喜，不論是工作收入提升、投資回報亮眼，還是貴人相助，都有機會財源滾滾。

TOP 5：牡羊座

8月對牡羊座來說，是創造時機財的絕佳時段。這段時間你特別擅長把握機會，無論是生活中的靈光一閃，還是與人交流時產生的新構想，都可能帶來實質的金錢收益。你在表達、推廣與創作上的能量提升，有利於拓展副業或提升個人品牌價值。同時，家庭、人脈與資源的支持也將成為你財運的重要助力，讓你能以低風險取得高報酬。此外，你在人際互動與合作談判上展現出自信與行動力，有機會透過合夥或接案形式開啟新的收入管道。只要主動出擊，善用身邊的資源，就能成功轉動財富齒輪。

TOP 4：射手座

射手座在8月份，是拓展外地財源的絕佳時機。你在國際、跨域領域表現出色，不僅思路清晰、溝通有力，更具備遠見與行動力，容易吸引外地、海外或異業合作機會。無論是出差、遠距工作、跨境接案，甚至從事與教育、旅遊、出版或貿易相關的事務，都可能為你帶來亮眼的收入。本月也特別適合經營海外市場、申請補助、或與外國客戶接洽，容易透過非傳統渠道挖掘金流來源。你在專業上的堅持與責任感，也為你建立良好信譽，進一步開啟長遠的財務成長機會。把握機會走出去，財運自然跟著來。

TOP 3：天秤座

天秤座的這個月份，是透過人脈創造財富的關鍵時刻。你在社交場合中格外有魅力，懂得展現親和力與專業度，容易吸引貴人主動靠近，甚至獲得他人推薦或介紹工作機會。無論是與朋友閒聊、參與團體活動，或是經營社群，都可能帶來意想不到的收入來源。你的合作運特別強，適合與人合資、接案或參與團隊專案，將人脈轉化為實際資源。本月也容易因過去的好人緣而收到回報，例如舊客戶回流、老朋友引薦新機會。只要善用說話與協調能力，人脈網絡將為你打開財富之門。

TOP 2：處女座

處女座來至立秋之後的8月，是偏財運旺盛的一個月，許多財富來自意料之外的方向。你容易在投資理財、抽獎、贈與或副業中獲得額外收入，特別是與遠方、異國、學習、旅遊相關的事務，有機會轉化為實際金流。同時，也可能因為靈感湧現或朋友推薦，接觸到新的收入管道。社交圈擴展、人脈互動活絡，讓你更容易接收到有利資訊，提升抓住機會的速度。此外，你在工作中展現專業與責任感，也吸引合作機會與獎勵回饋。只要保持彈性與開放態度，偏財機運將不請自來，讓你在不經意間收穫驚喜之財。

TOP 1：雙魚座

雙魚座此時是正財運穩定成長的好時機。你在本業領域展現出專注與責任感，努力付出終於看到實質成果，無論是加薪、績效獎金，或客戶回購與續約，都有望為你帶來穩定收入。你的溝通能力提升，表達更有條理，讓你在職場上更受重視，業務、接案或服務型工作者特別容易有現金流入。創意與吸引力也是你的一大財富來源，若從事與美感、娛樂、設計或孩童相關的產業，本月特別容易有業績突破。只要腳踏實地、善用你的親和力與洞察力，就能穩穩掌握財富，迎來正財豐收。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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