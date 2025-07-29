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下半年從低潮翻紅！這5個生肖2025年底前將強勢逆襲

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下半年從低潮翻紅！這5個生肖2025年底前將強勢逆襲

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／AI生成
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時間過得很快，轉眼間已經進入下半年，當許多人仍在庸庸碌碌的過日子時，有幾個生肖運勢卻在蠢蠢欲動的提升，他們將在下半年有一場逆襲改變，不再平淡無奇，一起來看看是哪幾個生肖。

第五名：雞

脾氣有些古怪的雞寶寶，在很多時候都有自己不一樣的想法，他們容易固執己見，不太願意妥協，也好爭辯，總希望可以說服他人，認可自己，在下半年，雞寶寶特立獨行的見解可以多發揮在投資理財上，你不用管別人怎麼說，相信自己的直覺，就有機會在投資上逆襲，帶來滿滿財富。

第四名：鼠

和藹可親的鼠寶寶，做事勤奮努力，積極又熱情，常能注意到許多細節，並加以努力去達成目標，只是在個性上有些保守，又有些膽怯，常常會錯失許多良機，下半年在感情上有一波運勢，如果有喜歡或曖昧的對象，趕快大膽一點，勇於表達自己，就有機會順利脫單，譜出一曲甜蜜戀情。

第三名：狗

充滿堅定意志的狗寶寶，做事情雖然勇往直前，能吃苦不怕累，但卻又有些急躁和盲目，常會拚盡全力，不計得失，只為達成目標，下半年的狗寶寶，可以稍微放鬆一點，因為在財運上有不錯的偏財運，嘗試去買幾張彩劵，就有機會中大獎，讓自身財庫更加飽滿，比別人少奮鬥好幾年。

第二名：馬

個性有些倔強的馬寶寶，耿直又熱情，選定了目標就會不斷努力，但是性情急躁，想要快速完成，倘若耗費時日，就容易產生後勁不足的情況，但下半年馬寶寶的運勢上揚，對於自己追求的目標，可千萬不要放棄，須持之以恆，避免懈怠，透過自身努力，必能有一場逆轉勝，得到豐碩的果實。

第一名：猴

多才多藝的猴寶寶，喜歡不受拘束，自由自在的浪漫生活，但他們也有進取心，不會太放縱自己，在群體生活中，猴寶寶很識時務，也很會交際應酬，常能保有很不錯的人緣，在下半年，猴寶寶的貴人運勢非常強盛，多去結交認識各類型的朋友，就有機會得到提拔，讓自己的人生更上一層樓。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

運勢 生肖 偏財運

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