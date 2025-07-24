快訊

2日3颱！颱風不叫竹節蟲 「竹節草」初見面氣象署解釋了

是你嗎？3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 消費明細地點一次看

俄羅斯遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有50人

聽新聞
0:00 / 0:00

堅持自我！沒有愛情不結婚 「4大生肖女」寧可單身也不願將就

聯合新聞網／ 綜合報導
有4生肖女，如果遇不到真正喜歡的人，她們寧可選擇單身，也不輕易進入婚姻。 圖／pakutaso
有4生肖女，如果遇不到真正喜歡的人，她們寧可選擇單身，也不輕易進入婚姻。 圖／pakutaso

在情感世界中，有些生肖的女性對愛情抱持純粹的憧憬，堅持「寧缺毋濫」的原則。根據「搜狐網」指出，有4生肖女，如果遇不到真正喜歡的人，她們寧可選擇單身，也不輕易進入婚姻。

屬牛女：慢熱而堅定

屬牛的女性個性沉穩，對感情態度謹慎，猶如勤勞耕作的老牛，慢熱卻真誠。她們深知婚姻並非兒戲，一旦做出承諾，便視為一輩子的責任。在愛情尚未出現之前，屬牛女更重視自我成長與生活品質，即使周圍不斷傳來催婚的聲音，也不輕易動搖，始終相信唯有真心相愛，才能攜手走過人生的風雨與平凡。

屬蛇女：冷靜且有智慧

屬蛇的女子機敏睿智，對愛情有著高度的直覺與判斷力。她們往往不被外表或短暫的激情所迷惑，更看重心靈層面的契合與彼此的理解。若沒有遇到真正欣賞與懂得自己的人，寧可一個人過生活，也不願勉強自己走進一段不合適的關係。在她們心中，婚姻應該是愛情的延續，而非僅為了過日子所作的妥協。

屬馬女：熱情奔放，重視自由

屬馬的女性性格獨立，熱情洋溢，嚮往自由自在的愛情生活。她們渴望的是能與自己並肩奔跑的伴侶，一起探索世界、分享生命的旅程。若無法遇見心靈契合的人選，她們絕不會委屈自己接受一段沒有愛的婚姻。她們寧願獨自前行，也願意等待那位能與自己同行的理想伴侶出現。

屬猴女：聰慧靈動，等待懂她的人

屬猴的女性聰明伶俐，對感情有著天真活潑的期待。她們渴望的是一段能彼此理解、相互逗趣的親密關係。對她們來說，婚姻並不是人生的必經選項，而是與對的人自然延伸的結果。如果愛情還沒來到，她們樂於享受當下的生活，自得其樂，也不會輕易將就，始終堅守對真愛的期待，靜待那位能打開心門的人出現。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 生肖運勢

延伸閱讀

大暑前後…四大生肖熱中帶財！龍貴人引路、這動物「有動就有財」

老了享清福！四生肖走老運…狗越來越富、「這動物」帶旺整個家族

22日迎大暑「越熱就越旺」！4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開

不爭不搶卻能笑到最後！四生肖職場「馬拉松高手」實力終被看見

相關新聞

【財富密碼】越省越焦慮？為什麼你總覺得錢不夠用？－巳亥位太陰坐命者的金錢焦慮全解析

太陰本屬內向陰柔，對於金錢與生活面向的安全高度敏感，極重視「穩定」、「積存」與「可依賴性」，但太陰也是最容易陷入情緒困擾的主星之一。對宮的天機則主思考與規劃，雖然代表靈活多變，也強化了太陰「未雨綢繆」的傾向

堅持自我！沒有愛情不結婚 「4大生肖女」寧可單身也不願將就

在情感世界中，有些生肖的女性對愛情抱持純粹的憧憬，堅持「寧缺毋濫」的原則。根據「搜狐網」指出，有4生肖女，如果遇不到真正喜歡的人，她們寧可選擇單身，也不輕易進入婚姻。

下半年很恐怖？星座專家預警4時間點會出大事…「耶誕跨年別去人多地方」

各星座今年下半年需要特別注意什麼大事呢？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享今年下半年可能發生四大現象，分為水星逆行、四星逆行、極端氣候和聖誕跨年，提醒相對應的星座要特別注意。

強悍是假象！「3星座」其實內心超敏感 它最愛壓抑情緒

外表堅強不代表內心無懼，有些人即使在壓力下表現從容，實際上情緒波動卻極為細膩。根據「搜狐網」分析，三個星座在人際與職場中常展現出強勢或穩重的一面，實際上卻極度敏感，易受到情緒波動影響。本文將深入解析這三個星座的性格矛盾與心理狀態，揭開他們堅強外表下潛藏的脆弱。

太黏不行！5星座談感情需要「自我空間」 想抓住他先放手

每個人對愛情都有自己的想法，有的人喜歡24小時跟愛人黏在一起，但也有那麼一些人，他們覺得兩個人在一起就應該給對方足夠空間，這樣的感情才會更長久。科技紫微網將「戀愛需要空間，黏久會煩」的幾個星座給挑出來

罕見！天赦日連閏六月 別犯5禁忌一路順到年尾

農曆六月三十日（24日）是2025年第3個「天赦日」，隔天迎來閏六月，民俗專家廖大乙說，天赦日連閏六月相當罕見，宜補運除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。