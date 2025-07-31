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三星座媽媽最懂因材施教...水瓶「跌倒也沒關係」、第一名是最強後盾

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個懂得「因材施教」的星座媽媽。示意圖／ingimage
星座專家白瑜老師在節目中分享3個懂得「因材施教」的星座媽媽。示意圖／ingimage

面對不同資質的孩子，若能因材施教，用自己的方式教導孩子，將會激發他的最高潛力。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個懂得「因材施教」的星座，快來看看他們是如何教導孩子的吧！請參考太陽、上升、月亮、5宮星座。

TOP3 水瓶座／尊重差異 鼓勵獨立

水瓶座的媽媽比較喜歡做自己的事，對孩子也是將心比心，自身就喜歡自由不喜歡被人控制，自然也會平等對待孩子，不會去控制孩子，會完全尊重孩子的選擇，並鼓勵孩子獨立，在生活上給孩子跌倒的空間，讓他去嘗試和適應，促使孩子努力成長，這是水瓶座談戀愛不具備的特質，放手讓孩子跌跌撞撞，闖出一片天。

TOP2 雙子座／多元互動 行萬里路

雙子座本身有多重學習的路徑，在他小時候可能覺得自己不如他人，所以面對孩子時，很願意去開發更多多元的學習路徑，學習的東西不只是課堂上的內容，或許是透過旅行去認識地理或歷史知識，內心的多元性是雙子媽媽最獨特的地方。

TOP1 處女座／觀察細節 隨時調整

處女座媽媽會給孩子最務實的支持，給時間、金錢，只要孩子需要什麼都會給予，並用細微的觀察力改變教導孩子的策略，重視細節的教學方式是每個家長都應該學習的，把親子關係帶入充滿未來的前景。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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