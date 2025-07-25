聽新聞
0:00 / 0:00
養到賺到！三星座子女最孝順...處女默默守護、第一名「爸媽恩情大過天」
能擁有既孝順又能照顧他人的孩子是許多父母的夢想。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個對父母最孝順的星座，快來看看你的孩子有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、月亮、4宮星座。
TOP3 金牛座／穩定守護 陪伴長久
金牛座的特點就是穩定，他會認為陪伴長輩是份內的事，心理有愛才能做到長久陪伴，越做心裡越豐盛，如果不懂得如何孝敬父母，可以向金牛座請教心路歷程。
TOP2 處女座／細節照顧 扛起責任
處女座會去默默照顧父母，並不會去宣揚做了什麼，但可以看到他實質上在付錢、人總是在和花費時間照顧，所有資源都會拿去照顧父母，凡事都要做到盡力，扛起自身的責任。
TOP1 巨蟹座／情感連結 家庭是核心
對巨蟹座來說，父母或是家庭就是他的信仰，為了他的信仰，可以做出任何的犧牲和妥協，在他心裡，就算付出了很多，也是最平衡的選擇，付出自己的愛心也能得到他人的愛意。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言