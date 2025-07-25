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養到賺到！三星座子女最孝順...處女默默守護、第一名「爸媽恩情大過天」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家白瑜老師在節目中分享3個對父母最孝順的星座。圖／AI生成
星座專家白瑜老師在節目中分享3個對父母最孝順的星座。圖／AI生成

能擁有既孝順又能照顧他人的孩子是許多父母的夢想。星座專家白瑜老師在節目《命運好好玩》中分享3個對父母最孝順的星座，快來看看你的孩子有沒有上榜吧！請參考太陽、上升、月亮、4宮星座。

TOP3 金牛座／穩定守護 陪伴長久

金牛座的特點就是穩定，他會認為陪伴長輩是份內的事，心理有愛才能做到長久陪伴，越做心裡越豐盛，如果不懂得如何孝敬父母，可以向金牛座請教心路歷程。

TOP2 處女座／細節照顧 扛起責任

處女座會去默默照顧父母，並不會去宣揚做了什麼，但可以看到他實質上在付錢、人總是在和花費時間照顧，所有資源都會拿去照顧父母，凡事都要做到盡力，扛起自身的責任。

TOP1 巨蟹座／情感連結 家庭是核心

對巨蟹座來說，父母或是家庭就是他的信仰，為了他的信仰，可以做出任何的犧牲和妥協，在他心裡，就算付出了很多，也是最平衡的選擇，付出自己的愛心也能得到他人的愛意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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