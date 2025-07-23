大暑前後…四大生肖熱中帶財！龍貴人引路、這動物「有動就有財」

7月22(昨)日是廿四節氣大暑，在傳統命理中，大暑時節是陽氣最旺的時期，強勁的能量也將為某些生肖帶來「熱中帶財，旺到發燙」的轉運契機。塔羅牌老師艾菲爾分享，有四個生肖在大暑前後財運與貴人運特別旺盛，運勢發燙，錢財熱浪滾滾而來。

生肖龍／貴人引路 財富起飛

生肖龍的人最近走路都有風，大暑一到，更是貴人引路，財富開外掛。龍天生的氣場與領導力，吸引到來不少重量級貴人，不只是給建議和資源，甚至引薦你去全新的財富圈。貴人引路可能帶來財富收入，開拓客源，也讓龍的事業更遼闊，過去布局也獲得超預期的回報。

生肖猴／聰明變現 靈感生財

生肖猴的人向來聰明反應快，而這段時間更是金頭腦，靈感大爆發、賺錢點子接二連三地冒出來，只要動動腦筋，就可能找到新的財源，大賺一筆。猴的貴人可能會以導師的姿態出現，幫助猴將靈感變現成財富，靠創意賺大錢。

生肖馬／行動得財 機會飆升

生肖馬的人天生動能十足，大暑前後只要動起來，就有機會得到財富。只要願意積極行動，把握機會，財富就會跟著來。馬會迎來意外之財，例如投資的回報、業務量的突破，或是新的合作專案。同時，當馬跑起來時，貴人也會出現，提供助力，不論過去業績爆發、或新案子順利進帳，全靠馬主動出擊。

生肖豬／福氣滿滿 聚財旺運

屬豬的人最近福氣滿滿，氣場暢旺。豬個性隨和，好人緣也化做財富，透過老朋友、老客戶介紹芯的賺錢機會，或是過去幫助過人的人也可能帶來回饋，迎來意外之財。豬的正財超穩定，偏財也有額外獎金入帳，生活處處充滿小確幸，迎來富足與安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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