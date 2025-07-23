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很暖是假象？12星座愛情壞毛病（下）...射手不說愛、他對所有人好「只對你不好」

聯合新聞網／ 12talks
占星師12talks在Ig分享「12星座在愛情裡的壞毛病（下集）」文章。圖/AI生成
占星師12talks在Ig分享「12星座在愛情裡的壞毛病（下集）」文章。圖/AI生成

在感情世界中，每個人都有一些不好的小習慣，如果能理解，兩人的生活將更加美好。占星師12talks在Ig分享「12星座在愛情裡的壞毛病（下集）」文章，快來看看吧！

巨蟹座♋／初期情緒多 後期無所謂

剛開始交往時，巨蟹座既貼心又敏感，好像什麼都在意，但當時間一長，情緒沒了，對你的關心也陡然消失，讓你開始懷疑他到底有沒有在跟你談戀愛。

處女座♍／親近之後 百般挑剔

處女座一旦愛上你，發生小事也能提出一百條意見，越是在意他，他越是要當「檢查員」，不罵你是基本，只要一天不念你就會感到渾身不對勁。

天秤座♎／不會拒絕他人 但總拒絕你

別人找他幫忙都會熱心助人，但當你跟他說話都「已讀不回」，總是說要對每個人都好，卻忘記你對他的價值，當曖昧時他是萬人迷，戀愛時總是變成透明人。

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射手座♐／問題來就逃 不說真心話

就算射手座再怎麼愛你，也絕對不會說出「我愛你」，對他來說自由是最重要的，很討厭壓力，只要你一追問，他就跑給你看。

摩羯座♑／情深不說 你永遠排最後1位

摩羯座不是不愛你，只是工作比較著急，更不是沒空理你，而是要處理客戶的事更為重要，他的深情總是被現實所淹沒。

雙魚座♓／感傷體質 既愛你也傷害你

雙魚座說愛你是真實的，情緒崩潰時也是，有時候很讓人心疼，又讓人想逃，最後學會用眼淚當作武器，既傷害了你也傷害了自己。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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