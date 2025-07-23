超會折磨人？12星座愛情壞毛病（上）...金牛固執、他今天熱情明天急凍

有些人在愛情中看起來坦然大方，但實際上卻十分折磨人；有些人看上去甜甜蜜蜜，但背地裡又跟其他人曖昧。占星師12talks在Ig分享「12星座在愛情裡的壞毛病（上集）」文章，快來看看吧！

牡羊座♈／熱戀開局 續航超弱

牡羊座談戀愛剛開始非常主動、每天都黏著你，但如果開始進入穩定期之後，就像變了一個人一樣，當你還沉浸在愛情中，他早已進入了「冷靜模式」之中。

金牛座♉／固執己見 只信自己

只要是金牛座認定的事情，無論誰來勸也勸不動，既不聽、不改也不討論，秉持著「我覺得對」的觀點，對他來說，感情只是習慣和原則的延伸。

雙子座♊／情緒快閃 今天愛你明天冷處理

雙子座很追求新鮮感，情緒變化比天氣還快，今天還熱情如火，明天就急速冷凍了下來，完全捉摸不透他的節奏，只能任由他擺布。

獅子座♌／面子比愛情重要

獅子座愛你時會希望你在他眼前，不理他時也不要太開心，很愛吃醋但總是不說、愛生氣但總是裝沒事，只要有點冷落他就會很受傷，但嘴上永遠不會說。

天蠍座♏／控制欲魔王 綁定式戀愛

天蠍座希望你去哪裡都要跟他報備，做什麼事都要在一起，嘴上說愛你其實是不安心，在感情中他是黑洞，給他越多事務，他會吸你吸得更緊。

水瓶座♒／開局自由 久了冷落

水瓶座剛談戀愛會像哲學戀人一樣，特別深沉又帶有距離感，但相處久了以後會像室友一樣，既沒情緒又喜歡生氣，一旦靠近他，反而會被他推開。

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