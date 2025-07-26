下半年12星座貴人指數曝！天蠍貴人遠方來、「3星座」最幸運帶財來
當人生遭遇挫折或困境時，往往會期待有貴人能夠拉你一把，帶領你繼續前進。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享今年下半年各星座的貴人指數，快來看看你能否遇到生命中的貴人吧！請參考太陽、上升星座。
TOP4 巨蟹、雙魚、天秤（指數70分）／感情牽引型
巨蟹座今年如果遇到從遠方來的對象，可以藉此機會好好把握，可能正是跟你有情感連結的對象；雙魚座請注意年紀比你小的人，可能是開花結果的機會；天秤座要把握職場上的異性朋友，能夠幫助你認識更多社交上的朋友。
TOP3 牡羊、雙子、射手（指數80分）／轉念導師型
以上三個星座會遇到幫你轉念的貴人，幫你在生活上座自我能量的提升，牡羊座的貴人是今年新認識的朋友，幫助你度過人生的各個階段，例如你開車很差，可以遇到輔助你好好開車的人；雙子座會進入全新產業，例如學習新科技會遇到幫助你學習的人；射手座會遇到跟財經有關的貴人，提供你有關財經的知識。
TOP2 摩羯、處女、天蠍（指數90分）／職場伯樂型
摩羯座在職場上遇到的貴人不一定是鼓勵你前進的人，而是希望你能夠多放鬆的人，因為有時候把自己逼太緊了，需要適當放鬆；處女座可以認識金錢方面的對象，幫助你在職場中做很好的投資；天蠍座可認識從遠方來的職場貴人，協助你把事業開展到國際上。
TOP1 金牛、獅子、水瓶（指數100分）／合作創富型
金牛座可以找自己的兄弟姊妹當合作對象；獅子座可以往學校領域去尋找貴人，例如參加一個課程，認識想要合作的同學，或是遇到願意分享技術的師長，理念契合就可以合作；水瓶座能在跟你吃喝玩樂的朋友中找到合作的對象，幫助你一起合作創富。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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