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太黏不行！5星座談感情需要「自我空間」 想抓住他先放手

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別太黏他！談戀愛需要有個人空間的星座(圖片來源：Shutterstock)
別太黏他！談戀愛需要有個人空間的星座(圖片來源：Shutterstock)

每個人對愛情都有自己的想法，有的人喜歡24小時跟愛人黏在一起，但也有那麼一些人，他們覺得兩個人在一起就應該給對方足夠空間，這樣的感情才會更長久。科技紫微網將「戀愛需要空間，黏久會煩」的幾個星座給挑出來，與他們交往要特別注意這點哦！

射手座
射手是一個很怕麻煩的人，如果對方一直纏著自己，不給他們個人空間，射手就會覺得很煩，即使剛開始能忍受被你管著，時間久了他們也會變得很沒有耐心。所以那些依賴性很強的人，對射手來說就是一種折磨。

水瓶座
水瓶可以陪你逛街、買衣服、看電影，但如果一直都在一起，沒有一點變化的話，他們同樣會覺得厭煩。並不是水瓶不喜歡你，只是他們覺得再恩愛的兩個人，也需要自己的空間，不然這段感情就會失去新鮮感。

天蠍座
天蠍喜歡享受神秘的感覺，他們覺得即使戀愛雙方還是應該有自己的事做，而不是整天圍著對方轉，保持一點空間與神秘感很重要。戀愛過程中他們更多希望的是彼此進步，而不是相互拖累，所以跟天蠍在一起，還是要繼續保持獨立、上進。

雙子座
愛情從來不是雙子的全部，親情、友情、工作都缺一不可，所以哪怕在戀愛的時候，他們也會合理安排好自己的時間，不會被愛情牽絆，該有的社交活動還是一樣都不會少。

天秤座
天秤覺得距離產生美，所以兩個人在一起的時候，他們並不會給對方過多的壓力，也不喜歡時刻黏著對方。畢竟生活需要思考，人也需要獨處，這樣兩個人在一起可能才會更長久。

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愛情 戀愛 科技紫微網

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