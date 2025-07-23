谷底翻身！3星座下半年將走出黑暗...摩羯不放棄、他要放下執著

人生難免潮起潮落，經歷低谷時不要氣餒，也許光明就在不遠之處。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享今年下半年會走出黑暗的星座，請參考太陽、上升星座。

TOP3 摩羯座／守著雲開 必見明月

在今年下半年，摩羯座千萬不能放棄過去的努力，繼續堅持、繼續努力，夢想和人生目標很可能在下半年撥雲見日、迎來曙光，不管是準備考試、準備進修、或是在實現創業夢，如果遇到瓶頸也不要放棄，繼續堅持就能成功。

TOP2 天秤座／心懷正念 煩惱自消

只要把心打開，煩惱自然會跟著消失。可以透過聊天、去戶外走走或是去曬曬太陽的方式來減輕心理負擔，也可多接近正念的人跟磁場，煩惱就會自動消除。

TOP1 金牛座／放下執念 幸福人生

今年下半年要學會「放下執著」，轉一個念頭放下固執的想法，把一些所擁有的東西布施出去，透過修身養性的方式，就能夠享受幸福的人生。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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