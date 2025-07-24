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下半年很恐怖？星座專家預警4時間點會出大事…「耶誕跨年別去人多地方」

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師在節目中分享今年下半年可能發生的大事。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師在節目中分享今年下半年可能發生的大事。圖／AI生成

各星座今年下半年需要特別注意什麼大事呢？星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享今年下半年可能發生四大現象，時間分別為水星逆行、四星逆行、極端氣候和聖誕跨年，提醒相對應的星座要特別注意。

水星逆行 注意安全（7月17日到8月12日）

在水星逆行期間，獅子座、水瓶座、雙子座和處女座等四個星座，要多注意出門的交通安全，或是居家水火電的安全，因為在此期間，較容易受到這些東西影響，而發生一些失誤，如有重要文件儲存在電腦上，也要注意密碼的安全，否則會讓你的生活更加混亂，情緒也會更加浮躁。

四星逆行 股市變盤（9月22日到10月6日）

此期間有冥王星、海王星、天王星、土星四顆星逆行，會影響到股市，股市變動很可能發生在此時間點，農曆節氣也剛好對應「中秋節」，股市有可能在中秋節前後發生變盤逆轉，需要特別小心。

極端氣候 多事之秋（11月8日到12月28日）

從星象看，今年秋冬是一個多雨的季節，很可能發生「秋颱」的現象，只要有秋颱，對台灣影響都非常大，結合星相，進秋天反而會多雨和潮濕，極端氣候造成多事之秋，提醒農漁業的朋友要特別注意。

聖誕跨年不平靜（12月17日到2026年1月17日）

此時正逢跨年和耶誕節，年份進入丙午年和丁末年銜接，是不好的年份，從星象來看，今年跨年或聖誕節盡量不要去人多的地方，發生過戰亂的地方也不要去，以避開此段時間的不平靜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

秋颱 星座運勢

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