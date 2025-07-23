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罕見！天赦日連閏六月 別犯5禁忌一路順到年尾

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
天赦日連閏六月相當罕見，24日上午7時至下午1時可面向南北、雙手合十在見天處向玉皇大帝懺悔求赦罪，再祈福求轉運。圖／本報資料照
天赦日連閏六月相當罕見，24日上午7時至下午1時可面向南北、雙手合十在見天處向玉皇大帝懺悔求赦罪，再祈福求轉運。圖／本報資料照

農曆六月三十日（24日）是2025年第3個「天赦日」，隔天迎來閏六月，民俗專家廖大乙說，天赦日連閏六月相當罕見，宜補運除穢，記得送父母豬腳添福壽；但青蛇雙春閏六月等同已進入農曆七月，5大禁忌不要犯，自然能順到年尾。

廖大乙指出，俗諺說「三年一閏，好壞照輪」，閏年在民俗上被視為「歹年冬」，閏月是用來調整陰陽曆兩曆之間差異，以免節氣錯亂，這多出來的1個月就是補運除穢的好時機，今年又碰上天赦日與閏六月相連，相當罕見，更要把握。

只不過，乙巳年是特殊的「青蛇雙春閏六月」動盪激進變化大，大到國家、小到個人運勢都低迷，閏六月則是補正農曆七月，猶如進入鬼月，因此更應該要好好把握天赦日與閏六月前後這段期間幫自己補運添福，尤其蛇、豬、猴、虎4生肖。

廖大乙說，天赦日正能量、靈動力最強，24日上午7時至下午1時可面向南北、雙手合十在見天處向玉皇大帝誠心懺悔求赦罪，再祈福求轉運；閏六月前後3天除舊布新，丟棄破舊物件，若物況不錯卻不需要就布施，捨舊才能帶進全新運氣。

也別忘了閏月孝親為自己和長輩補運求安康，送豬腳麵線添福壽，最好也能包個雙數紅包在閏月開始前，即23日前最佳，再者就閏月期間盡早送，而雙親健在就送「雙腳成對（前後腳各一）」，單親則前腳或後腳均可，若是繼父母就送後腳。

此外，這個蛇年閏六月陰氣重，且逢雙春年易有爛桃花，建議閏六月起行事應低調、凡事小心謹慎、記得克制脾氣，感情盡量保守要潔身自愛，以求安然順遂；還有閏月不過農曆生日，避免招厄帶衰，牢記這5大禁忌，自然能順到年尾。

生活運勢、運勢、運氣、拜拜、參拜、廟宇、光明燈、平安燈、安太歲示意圖。圖／AI生成
生活運勢、運勢、運氣、拜拜、參拜、廟宇、光明燈、平安燈、安太歲示意圖。圖／AI生成
民俗專家廖大乙提醒，天赦日連閏六月罕見，宜補運除穢，但閏六月等同進入農曆七月，有些禁忌不要犯。圖／廖大乙提供
民俗專家廖大乙提醒，天赦日連閏六月罕見，宜補運除穢，但閏六月等同進入農曆七月，有些禁忌不要犯。圖／廖大乙提供

蛇年 閏六月 天赦日

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