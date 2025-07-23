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雙春閏六月將至…等同農曆七月不宜結、訂婚？命理師：不對
本月25日將進入「雙春閏六月」，因閏六月正好是過去農曆七月的時節，有一說要比照農曆七月，不宜結婚、訂婚，命理師楊登嵙說，農曆七月不宜結婚、訂婚，但農曆六月或閏六月，就沒有此忌諱。
命理師楊登嵙說，今年有兩個「立春」，被稱為「孤鸞年」，又碰到「閏六月」，有些來擇日的民眾確實「是否可以訂婚、結婚、嫁娶」、「有沒有什麼不良影響」的疑問。
楊登嵙解釋，問題出在農曆曆法，按照農曆來推算，一年只有354天，最長30天，最短29天，與新曆的365天有11天的差異，最長31天，最短28天；如果都不做調整，很快的農曆與新曆會完全對不上，所以先人做了一種配套措施，叫做「閏年」，重複出現的月分為「閏六月」。
楊登嵙說，「閏六月」是為了讓農曆與節氣能配合，其實農曆六月的節氣是「立夏」、「小滿」，只有一個六月的節氣是「小暑」、「大暑」，不會出現兩個，和訂婚、結婚沒有關係，坊間的說法不正確。
楊登嵙說，農曆七月（鬼月）不宜訂婚、結婚、嫁娶，若在農曆六月及「閏六月」就可以，結婚是人生大事，民間流傳「孤鸞年」、「寡宿年」、「閏月」不能結婚是無稽之談，只要農民曆上是訂婚、結婚、嫁娶的吉日，再考慮到兩位新人及雙方主婚人，不可對其刑、沖、尅、害。所以「孤鸞年」、「寡宿年」、「閏月」是可以訂婚、結婚、嫁娶。
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