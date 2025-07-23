快訊

颱風范斯高生成！ 最新路徑、對台影響出爐

昏迷60小時死裡逃生！眭澔平被爆疑遭「登山女神」曾格爾詐騙

原民拿獵槍打爆鄰居頭關12年還得監護5年 怨「5年太長」上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

雙春閏六月將至…等同農曆七月不宜結、訂婚？命理師：不對

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月25日將進入雙春閏六月，命理師楊登嵙解釋此月分的民俗觀念。圖／AI生成
本月25日將進入雙春閏六月，命理師楊登嵙解釋此月分的民俗觀念。圖／AI生成

本月25日將進入「雙春閏六月」，因閏六月正好是過去農曆七月的時節，有一說要比照農曆七月，不宜結婚、訂婚，命理師楊登嵙說，農曆七月不宜結婚、訂婚，但農曆六月或閏六月，就沒有此忌諱。

命理師楊登嵙說，今年有兩個「立春」，被稱為「孤鸞年」，又碰到「閏六月」，有些來擇日的民眾確實「是否可以訂婚、結婚、嫁娶」、「有沒有什麼不良影響」的疑問。

楊登嵙解釋，問題出在農曆曆法，按照農曆來推算，一年只有354天，最長30天，最短29天，與新曆的365天有11天的差異，最長31天，最短28天；如果都不做調整，很快的農曆與新曆會完全對不上，所以先人做了一種配套措施，叫做「閏年」，重複出現的月分為「閏六月」。

楊登嵙說，「閏六月」是為了讓農曆與節氣能配合，其實農曆六月的節氣是「立夏」、「小滿」，只有一個六月的節氣是「小暑」、「大暑」，不會出現兩個，和訂婚、結婚沒有關係，坊間的說法不正確。

楊登嵙說，農曆七月（鬼月）不宜訂婚、結婚、嫁娶，若在農曆六月及「閏六月」就可以，結婚是人生大事，民間流傳「孤鸞年」、「寡宿年」、「閏月」不能結婚是無稽之談，只要農民曆上是訂婚、結婚、嫁娶的吉日，再考慮到兩位新人及雙方主婚人，不可對其刑、沖、尅、害。所以「孤鸞年」、「寡宿年」、「閏月」是可以訂婚、結婚、嫁娶。

結婚 閏六月 楊登嵙

延伸閱讀

上半年最後一個「天赦日」將至 化解冤親債主、祈福求財別錯過

7月22日入「大暑」4生肖注意失眠多夢…有10大禁忌全公開

三天後就是雙春閏六月…8大民俗禁忌不可不知

7月18日關公生日！想中威力彩、大樂透別拜…習俗還有3種人不適合

相關新聞

罕見！天赦日連閏六月 別犯5禁忌一路順到年尾

農曆六月三十日（24日）是2025年第3個「天赦日」，隔天迎來閏六月，民俗專家廖大乙說，天赦日連閏六月相當罕見，宜補運除...

雙春閏六月將至…等同農曆七月不宜結、訂婚？命理師：不對

本月25日將進入「雙春閏六月」，因閏六月正好是過去農曆七月的時節，有一說要比照農曆七月，不宜結婚、訂婚，命理師楊登嵙說，...

超有膽識三星座！天蠍沒在怕、他平日散散「為了原則扛起來」

有膽識的人往往能多一些機會，懂得適時展現實力，獲得更多人的欣賞，讓我們一起來看看「哪些星座」真的「非常有膽識」！？

每日星座運勢／射手今日適合扮軍師 意見多獲採納

2025-07-23牡羊座短評：今天不宜行動，以靜制動為上策。【整體運】今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法

上半年最後一個「天赦日」將至 化解冤親債主、祈福求財別錯過

道教習俗「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的日子，每年只會有5至7天，命理師楊登嵙說，今年上半年最後一個天赦日是在7月24日，也就是農曆6月30日，想要化解冤親債主...

老了享清福！四生肖走老運…狗越來越富、「這動物」帶旺整個家族

在年輕時努力打拚，晚了才不用為生活發愁，旺好運分享以下這4個生肖，他們的運勢在中晚年以後會變得更旺，老了既有錢又有福喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。