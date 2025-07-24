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睡錯帶賽運勢？命理師教擺床位「避1忌諱」否則犯小人、影響健康

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家湯鎮瑋老師分享床位錯誤和正確的擺放方式。示意圖／ingimage
命理專家湯鎮瑋老師分享床位錯誤和正確的擺放方式。示意圖／ingimage

臥室風水中，最重要的關鍵在於床的擺放位置，其對睡眠和運勢都有影響。命理專家湯鎮瑋老師分享床位錯誤和正確的擺放方式，重點強調若床位擺錯位置，不只影響運勢，恐怕還會影響健康。

命理專家湯鎮瑋在臉書發文，表示房間代表一個人的運勢所在，房間的睡床代表一個人的「元神」，是構不夠安定的重要關鍵。

湯鎮瑋指出床尾千萬不要對窗戶，若腳尾對朝窗戶，代表「私處外露」，特別容易出現健康洩氣的問題，除了會影響健康外，有較容易出現犯小人的問題，或招來爛桃花。

湯鎮瑋也建議，可以將窗頭靠著牆壁，「床頭有靠山」睡起來比較四平八穩，運勢也較為安定。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

風水 運勢 命理師

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