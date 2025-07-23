不是最聰明…「四星座」總有貴人罩！賺錢路上順風順水、資源滿手

搜狐網分享有四個星座，「頭腦不算太聰明，貴人緣卻如魚得水」雖然不一定是最機伶的類型，卻總能贏得身邊人的信任與支持，在賺錢這條路上走得順風順水。

金牛座／穩紮穩打 踏實有口碑

金牛的腦袋不是走快節奏的路線，但他們做事一板一眼、有始有終，這份踏實感就是他們的超強名片。朋友同事都知道，金牛說到做到、不玩花樣，於是當金牛需要幫助時，自然有人願意挺身而出。不論是投資機會還是創業支援，總有貴人願意提供資源與人脈，讓他們在穩穩累積的節奏中慢慢變富。

巨蟹座／溫暖熱情 貴人來幫忙

巨蟹不見得是最會談判或衝業績的類型，但他們有一種讓人卸下心防的溫柔魔力。朋友的心事他們放在心上，家人的需求他們也絕不忽略。這樣的善良能量，讓他們累積好人緣，當賺錢機會來敲門，總有人第一時間想到巨蟹，貴人力挺之下，巨蟹反而比精明人更容易闖出一片天。

獅子座／氣場強大 被伯樂看見

獅子座自帶主場光芒，舉手投足都很有領袖風範。他們大方、直爽，身邊從不缺人願意跟隨。雖然有時候他們也會固執得不聽勸，但就是這樣的自信與熱情，反而吸引來一群願意給予資源與幫助的貴人。只要獅子開口，總有伯樂願意助他們一臂之力，讓他們在財務上大步向前。

摩羯座／苦幹實幹 努力被認可

摩羯不是愛說話的人，也不常表現情緒，但他們做事認真、責任感滿分。這樣的態度在職場上超加分，也讓他們默默累積了一群欣賞他們的長官與前輩。當摩羯展現出想往上爬的決心，貴人們自然會把資源丟過來，幫他們升職加薪、開拓財源。一步步打下基礎後，摩羯的財富也就越堆越高。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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