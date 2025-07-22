2025年最後一個「天赦日」將至 化解冤親債主、祈福求財別錯過

道教習俗「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的日子，每年只會有5至7天，命理師楊登嵙說，今年最後一個天赦日是在7月24日，也就是農曆6月30日，想要化解冤親債主、祈求運勢開泰、健康、財運的民眾，記得要在24日祭祀。

命理師楊登科說，古書記載「春赦戊寅夏甲午、戊申赦日喜秋逢、三冬甲子甚為吉、百事遇禍反為福，其日可以緩（刑獄）、雪（冤枉）、施（恩惠）」，可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

楊登嵙說，「天赦日」在春天是戊寅日，夏天是甲午日，秋天是戊申日，冬天是甲子日，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。今年7月24日（農曆6月30日），是今年國曆、農曆第最後一個「天赦日」，可以多加利用。

以下為天赦日祭祀時間、方式：

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