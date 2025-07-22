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2025年最後一個「天赦日」將至 化解冤親債主、祈福求財別錯過

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
天赦日是祈福求好運的日子，可寫上願望帶到宮廟上香許願。圖／本報資料照
天赦日是祈福求好運的日子，可寫上願望帶到宮廟上香許願。圖／本報資料照

道教習俗「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的日子，每年只會有5至7天，命理師楊登嵙說，今年最後一個天赦日是在7月24日，也就是農曆6月30日，想要化解冤親債主、祈求運勢開泰、健康、財運的民眾，記得要在24日祭祀。

命理師楊登科說，古書記載「春赦戊寅夏甲午、戊申赦日喜秋逢、三冬甲子甚為吉、百事遇禍反為福，其日可以緩（刑獄）、雪（冤枉）、施（恩惠）」，可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

楊登嵙說，「天赦日」在春天是戊寅日，夏天是甲午日，秋天是戊申日，冬天是甲子日，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。今年7月24日（農曆6月30日），是今年國曆、農曆第最後一個「天赦日」，可以多加利用。

以下為天赦日祭祀時間、方式：

時間：該日早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表十二個月破繭、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

祭祀方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

金紙 天赦日 命理師

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