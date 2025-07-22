大暑後「喪門星」突擊！三生肖有破財危機…他借錢給人變爛帳

今(22)節氣大暑一過，「喪門星」悄悄登場。喪門星在紫微斗數中帶著「突如其來」、「意想不到」的陰暗氣息，尤其在大暑這種大熱天更容易讓人躁動，造成心理鬆懈與判斷誤差。紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，有三個生肖要特別留意金錢問題，不只識破財而是背後隱藏的風險。

生肖羊／看似謹慎 忽略盲點

一向細心的生肖羊，在喪門星作用下，反而容易過度鑽牛角尖，看不清整體財務狀況。可能錯估某筆開銷、遺漏重要繳費帳單日，或被人一句承諾誤導，就提前掏錢。近期若遇上投資、借貸、保險或轉帳等決策，建議務必三思再三查證，以免小心變成「太用力」，卻踩了盲點。羊者也容易因此焦慮感加重，理財策略不妨轉守為攻，先穩住情緒，再談動作。

生肖豬／突發事件 生活大亂

生肖豬近期恐怕有點「身不由己」的感覺，突然出現大支出，可能是家中臨時狀況、健康支出、朋友借錢、甚至預期收入跳票，打亂原本穩定的財務節奏。豬可能要被迫動用存款預備金，雖然不至於一夕破產，但難免壓力山大。這波財務混亂，其實對豬是警鐘，可以想想是否太依賴某個收入來源？是不是該分散風險，調整之後反而有機會建立新的財務韌性。

生肖虎／義氣借錢 恐變爛帳

生肖虎們最近要格外提防「看人不清」帶來的財務風險，尤其是借錢給朋友、礙於人情壓力簽合約、合夥投資等情況，最容易踩雷。虎可能出於義氣幫人一把，結果卻收不回錢，還傷了感情，或是簽合約時太信任對方，忽略了條款細節，導致後續風波不斷、甚至關係決裂。建議虎這段期間要把人情和錢分清楚，合作簽約都要保守一點，否則賠的不只是錢，還有信任。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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