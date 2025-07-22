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水逆期間「3星座+3生肖」荷包多驚喜！朋友突然還錢、意外獎金入帳

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為意外之財示意圖。圖／AI生成
圖為意外之財示意圖。圖／AI生成

水星已於7月18日正式逆行於獅子座，不只帶來簡訊出錯、電子用品故障，水逆也悄悄幫某些人「開啟財富BUG」。塔羅牌老師艾菲爾分享，三星座生肖可能遲來獎金突然入帳、或收到遺忘已久的退稅、莫名其妙中獎等意外財富，星座部分可參考太陽、上升星座。

天秤座／遲來紅包 轉帳驚喜

一直沒收到的錢，水逆期間卻忽然兌現。天秤座這陣子可能收到拖延許久的獎金、朋友補還的借款，或過去的合作分潤重新清算入帳。記得多留意帳戶通知，也建議回顧舊帳單，說不定正有一筆錢準備「報到」。

雙魚座／點數變現 回饋增加

對雙魚來說，偏財可能從網路而來。像是刷卡回饋延遲兌現、線上平台補助、購物折讓現金等。雙魚座帳單上可能會出現多筆「小數目」回饋。建議要認真看APP通知、電商會員信，也可以問問客服有沒有遺漏的補發。

金牛座／久等的款項 終於入帳

金牛近期可能會收到某筆從原以為無望的帳款，可能是保險理賠終於撥款、補助金申請成功，甚至親友上門說要還借款。金牛座不妨翻翻舊帳單、保單、電子郵件和信用卡帳單，會有驚喜出現。

生肖兔／遠方來財 帳號動起來

兔可能會接到一筆「來自遙遠地帶」的金流，像是海外匯款、國際平台退款，甚至久未聯繫的親友突然轉帳表心意。不管金額大小，這都是宇宙給你的禮物。兔記得定期確認網銀與通訊通知，也可以盤算該怎麼善用這筆意外之財。

生肖蛇／容易中獎 天降財富

對蛇來說，最近抽獎、問卷、社群活動全都別錯過。這段時間屬蛇的人容易「意外中獎」撿到便宜，甚至你沒報名、朋友代填的活動也可能中獎。蛇請多留意發票對獎日或LINE訊息通知，也可以多參加抽獎，財神正在眷顧你。

生肖馬／補償入帳 職場驚喜

生肖馬的偏財來自職場回補，可能是之前報帳卡很久的出差費、補助款撥下來，或是某筆獎金漏掉你但被補發，馬會覺得努力終於獲得回報。建議近期多多主動核對薪資單、補貼申請，有機會討回「屬於你的那一筆錢」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 生肖 財神 職場 借錢 水逆

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歲建星發功…4生肖「大暑」後財庫積沙成塔！雞快斜槓、他人脈通錢脈

今(22)日是廿四節氣「大暑」，紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，大暑過後，四大生肖受到「歲建星」影響，會悄悄轉運，金錢方面「從零開始創造資源」，財庫積沙成塔。歲建星象徵「新起點」與「行動力」，歲建星的動力並非外顯的大轉折，而是內在的態度，由被動等待轉為主動出擊。

水逆來了！四星座「腦霧」還未散…忘東忘西+說話當機 快看有你嗎？

水星逆行來了，不少人處在「腦霧狀態」中。尤其這波水逆發生在強調表現與創造力的獅子座，更讓思緒變得混亂、反應遲緩。如果你近期忘東忘西、講話講一半，腦子突然空白，可能就是水逆後遺症。塔羅牌老師艾菲爾提醒，有四個星座這段期間最容易陷入「記憶力考驗」，建議同時參考太陽與上升星座。

22日迎大暑「越熱就越旺」！4生肖、7姓氏一路旺到鬼門開

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大暑來了！命理師曝「6大生肖」走旺 財運家運都能一鳴驚人

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大暑來了！命理師分享「2方法」開運：簡單又生活化

大暑是二十四節氣中的一個，表示一年中最炎熱的時期，是一年中陽光最猛烈、溫度最高、濕氣最重的時節。對此，命理師柯柏成在臉書發文，分享2個大屬開運的方法，強調開運也可以很「生活化」，只要按節氣步驟就好。

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