歲建星發功…4生肖「大暑」後財庫積沙成塔！雞快斜槓、他人脈通錢脈
今(22)日是廿四節氣「大暑」，紫微斗數一點通 姚本軍老師分享，大暑過後，四大生肖受到「歲建星」影響，會悄悄轉運，金錢方面「從零開始創造資源」，財庫積沙成塔。歲建星象徵「新起點」與「行動力」，歲建星的動力並非外顯的大轉折，而是內在的態度，由被動等待轉為主動出擊。
🐔 雞／主動突破 斜槓事業
雞迎來財務新局，歲建星帶來「改變現況」的動力。因為不滿於現狀，反而激出創業或開創副業，開創新的賺錢機會。雞過去偏保守，但這段時間會學習新的理財方式、接觸不同的賺錢管道，是從保守走向多元經營的轉型期。
🐷 豬／跳出舒適圈 動能帶財
對豬來說，歲建星帶來的是「動起來才會有錢」。只要願意出差、外派或是換跑道，財路自然大開。豬別怕跳出舒適圈，只要願意試試看，像是參加異地展覽、進軍海外市場、拓展不同客層，就很容易在不熟悉的領域中意外發現新財路。
🐰 兔／慢富哲學 深耕財富
歲建星對兔的影響重點，在於「對金錢與精神之間關係的重新定位」。短期內收入未必明顯成長，兔不再追著錢跑，反而更在意生活的質感，追求精神上的「富足感」，想要建立更穩健的財務基礎。長線來看，這正是兔深耕內在財富的好時機。
🐭 鼠／人脈通錢脈 社交高手
鼠本就頭腦靈活、擅長資訊掌握，受歲建星的影響，「你認識誰、你與誰合作」變得更重要。大暑過後，鼠的人脈通錢脈，可能在某次聚會、某次社群，就就開啟賺錢大門。建議鼠主動打開社交圈創造連結，就能在互動中獲得回報。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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