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水逆過去！四星座「腦霧」還未散…忘東忘西+說話當機 快看有你嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為腦霧示意圖。圖/AI生成
圖為腦霧示意圖。圖/AI生成

水星逆行剛結束，不少人卻還在「腦霧狀態」中。尤其這波水逆發生在強調表現與創造力的獅子座，更讓思緒變得混亂、反應遲緩。如果你近期忘東忘西、講話講一半，腦子突然空白，可能就是水逆後遺症。塔羅牌老師艾菲爾提醒，有四個星座這段期間最容易陷入「記憶力考驗」，建議同時參考太陽與上升星座。

雙子座／反應慢半拍 講話忘詞

水星是雙子座的守護星，水逆影響尤其明顯。平時口才了得的你，最近卻常常「話到嘴邊就忘了」，還會記錯時間或講錯名字。尤其在公開發言、會議簡報中，容易出現臨場斷片感。

巨蟹座／情緒起伏 專注力下降

水逆落在獅子座，對情緒敏感的巨蟹來說格外有感。不知為何，過去煩心事常常浮上心頭，導致難以專注當下。你可能會一再重複問同樣的事，或臨時忘記剛說過的話，記憶力明顯受影響。

射手座／靈感快閃 記憶碎片化

射手座近期腦中不停冒出新點子，但卻記不清細節。你可能會約錯時間、記錯地點，講話時前後矛盾，搞混別人的名字或任務內容，溝通也變得斷斷續續。建議做好紀錄、放慢節奏，有助釐清思緒。

水瓶座／多工過載 記憶常斷線

水瓶座向來擅長同時分工處理很多事，水逆期間卻容易資訊過載，發生記錯密碼、忘記開會或誤刪資料等慘劇。水逆期間，多工效率下滑，讓水瓶座倍感壓力，建議減少同時進行的任務，讓大腦喘口氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 水逆

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