三天後就是雙春閏六月…8大民俗禁忌不可不知

本月25日會進入民俗的「雙春閏六月」，命理師楊登嵙分享，今年閏六月在往年其實已進入農曆7月，因此雖然雙春閏六月適合進行招財、轉運儀式，但仍有一些民俗禁忌，例如不要去陰氣重之處、不宜結婚的民俗忌諱要了解。

命理師楊登嵙說，地球繞行太陽一圈周期來算，大約為365.25天，所以每四年就會多出來一天，並把這一天加在二月最後一天，就是四年一次才會有的2月29號。

楊登嵙說，俗語有云「三年一閏、五年二閏、十九年七閏」，輪到閏年的那年就會有閏月，今年是「雙春閏六月」的年，也就是農曆年有2個「立春」，再多一個6月，從西曆7月25日到8月22日期間就是農曆「閏六月」，若在以往，一般是農曆七月，所以， 一些特別的禁忌需要格外注意。

雙春閏六月的民俗8大禁忌，分述如下：

一、不宜去陰氣重的地方：

今年閏六月，等於過去的農曆七月，容易讓人感覺氣場不穩、低迷，容易對人的情緒和健康造成影響，最好避免前往陰氣重的地方，例如醫院、墳場、火葬場、殯儀館或經常發生憾事的水域，遠離負面環境、陰磁場。

二、不宜與人結怨：

情緒不穩定，波動較大，進而發生衝突；容易誤解他人意圖或言辭，應該先冷靜下來，避免因情緒一時失控，與人結怨。屬於「虛月」，應該安靜低調過日子，不能吵架，不然會一整年都有口角是非。

三、不宜入宅：

閏六月等於是農曆七月，不宜搬遷、入宅、安香、開市、開幕。

四、不宜結婚：

閏六月等於是農曆七月，不宜訂婚、結婚、嫁娶。

五、不過兩次生日：

一般選第一個月過生日，閏月就不過生日了，不然，就選國曆過生日，因為在民俗文化裡，閏月過兩次生日，有透支福氣和壽命的意思。

六、不汲汲於求：

放慢腳步，保持謹慎，穩紮穩打，順勢而為，不汲汲於求，避免做過大的財務承諾或重大投資行為。

七、不光腳著地：

鞋子有「辟邪」的寓意，穿鞋著地，可以避開閏月帶來的一些晦氣，穿鞋可以避免邪穢之氣從腳起。

八、不過度消費：

心境波動大，容易因為衝動購物或過度消費，造成財務壓力和問題。因此，沒有迫切需要，不要衝動購物，保持低調節儉。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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