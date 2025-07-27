殺破狼週運勢／獅子儲蓄不斷流失 天秤成職場風雲人物

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與木星齊聚，家人或是自己有意購置房產，已找到條件與環境極佳的物件。某些白羊座會在此時把閒置的空屋售出，賺了許多現金。

面試運、考試運方面，在面試、考試宮位的天王星相位良好，面試新工作反應靈敏，成為你被錄取的最佳武器。考試成績出乎意料的好，確定能進入理想的學校或科系。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星受到命宮的土星與海王星影響，工作嚴重過勞，已無法負荷，需要留職停薪請長假休養，或是辭職，尋求較為輕鬆的領域發展。某些白羊座職場氣氛不佳，每天上班都覺得很抑鬱。

感情運方面，逆行的水星在戀愛宮位與太陽呈現合相，並受到在人際關係宮位的冥王星的冥王星影響，與過去喜歡的人復合，但雙方各自還有情感關係需要處理乾淨。某些白羊座處在現任與舊情人之間兩面難為，必須做出抉擇。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，工作有額外的加給，對你而言不無小補。某些金牛座會獲得臨時性賺外快的機會，報酬挺豐厚，可以得到一筆為數不少的零用錢。

面試運、考試運方面，金星進入面試、考試宮位，與木星齊聚，面試新工作，學經歷十分討喜，很快就可收到錄取通知。考試猜題準確，成績優秀，會獲得重要的執業證書，或是進入理想的公務、國營單位任職。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在秘密宮位的土星、海王星影響，與暗戀的對象發生不愉快的事件，被對方封鎖了，雖然很後悔想與對方好好和解，卻被冷暴力處理。

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與太陽呈現合相，並受到志業宮位的冥王星影響，住宅修繕遇到麻煩的問題，會需要與鄰居協商，對方似乎不想配合，陷入僵局，某些金牛座則是工作家庭兩頭燒，家中的事情需要人幫忙處理。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與木星齊聚，薪資待遇獲得調整，手頭較為寬裕，會覺得生活富有許多，常常可以品嚐昂貴的餐廳美食，或是買些小廢物慰勞自己。

本週須注意的部分

旅遊運方面，逆行的水星與太陽呈現合相，並受到冥王星影響，無論在國內或是海外旅遊，都容易遇到預期之外的狀況，使得行程受到阻礙，某些雙子座則是會遇到交通工具拋錨，造成你滯留在人生地不熟的地方。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到在人際關係宮位的土星、海王星影響，與親戚正在爭執上一輩留下的資產，甚至撕破臉尋求法律途徑裁決。某些雙子座則是與鄰居發生一些糾紛，經常需要請執法人員到場排解。

工作運方面，水星在面試、溝通宮位逆行，與太陽合相，並受到冥王星影響，面試新工作，原本很有把握，但上任之後發現與原本談好的條件、工作性質不同，只好趕緊離職，繼續找下一份工作。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，與木星齊聚，與喜歡的人會有許多接觸的機會，兩人感情增溫，可望順利交往。某些巨蟹座則是桃花盛開，追求者眾多，脫單之日，指日可待。

本週須注意的部分

金錢運方面，逆行的水星與太陽在金錢宮位呈現合相，受到財務宮位的冥王星影響，對於投資過度執著，不惜把所有的資產都押進市場，帳面上不斷虧損。沒有投資習慣的巨蟹座，會因為需要償還貸款或卡債，生活費用拮据。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，受到土星與海王星影響，交通工具故障頻頻，上班常因此遲到。出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都要注意安全。

工作運方面，在志業宮位的土星、海王星受到進入命宮的金星以及在溝通宮位的火星影響，工作常出差錯，可能被主管記申誡或是降職、扣薪處分。對於目前的職場有很多不滿，會想轉換跑道，尋求新的出路。

獅子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的天王星相位良好，會發現某些孤僻的邊緣人，思考方式很獨特，基於好奇，兩人越走越近，成為好朋友。某些獅子座則是憧憬想法很前衛的名人，會與他們在社群媒體有些互動。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在命宮逆行的水星與太陽影響，與分手的情人藕斷絲連，過度執著過去的付出，使得對方不得不決定與你斷絕聯繫，以免剪不斷，理還亂。

金錢運方面，在金錢宮位的火星相位不良，總有許多預期外的支出，造成你的儲蓄不斷流失，甚至已經到見底的程度。某些獅子座則是手上有錢就痛快花掉，沒有存款，成為月光族。

健康運方面，逆行的水星與太陽合相在命宮，痼疾再度復發，常常要跑醫院復健或治療。這段時間注意病毒感染或著涼感冒，一旦生病，會花較長的時間調養，才能痊癒。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與木星齊聚，交際應酬的邀約較多，會在許多活動場合認識新朋友，甚至有些是你想追求的對象。某些處女座獲得一些人士餽贈的禮物，價值不斐。

工作運方面，在志業宮位的天王星，相位良好，會承接具有挑戰性的案件，讓自己可一戰成名。某些處女座則是發展副業有成，收入超過正職，會考慮全心經營新事業，成為老闆。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，相位不良，火氣較大，除了容易長痘痘、嘴破外，要小心某些器官嚴重發炎，甚至需要動手術治療，這段時間當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

金錢運方面，在財務宮位的土星與海王星受到火星與金星影響，身體狀況不佳，會花許多錢在醫療費用上。有投資習慣的處女座，切勿聽信小道消息，或是參與投資團體，以免上當受騙，血本無歸。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與木星齊聚，會承接一個光鮮亮麗的專案，甚至有機會與名人合作，報酬也非常優渥，羨煞旁人。某些天秤座正式升任主管職，成為職場中的風雲人物。

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，與太陽呈現合相，會有很久不見的朋友從遠方來拜訪你，往事歷歷浮上心頭。某些天秤座與過去交往的對象和解，兩人不能當戀人，卻是最好的朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到逆行的水星與太陽影響，過去情感對象的出現會嚴重威脅到現在的情感關係，即便自己覺得坦蕩，另一半卻會感到不適，處處提防對方。

健康運方面，火星在精神宮位行進，相位不良，睡眠狀況不佳，經常作噩夢或難以入眠，並因為許多事情感到焦慮不安，需適時找出放鬆自己的方式，維持身心靈的平衡。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，偏財運頗佳，會收到發票中獎的通知。有投資習慣的天蠍座，逢低買進，短線可期，快進快出，可因此累積不少資金。

學業運方面，金星進入學業宮位，與木星齊聚，可進入知名的學府接受高等教育，攻讀碩士或博士。某些天蠍座則是有到海外留學的計畫，目前正在申請國外的學校，錄取名校的可能性很高。

本週須注意的部分

工作運方面，逆行的水星在志業宮位與太陽合相，過去便宜行事的問題被挖出來重新檢視，許多事務要重新處理，十分繁瑣。某些天蠍座辦公設備故障，造成工作進度嚴重延誤。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星相位不良，外出到異地去，人生地不熟，容易與陌生人產生誤會，發生爭執，盡量低調一些為佳。某些天蠍座被朋友當成工具人使喚，或是成為心靈垃圾桶，會覺得心煩，卻無法拒絕對方。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與木星齊聚，偏財運佳，記得對發票，中獎機率頗高。有投資習慣的射手座，投資標的指數不斷上揚，帳面成長驚人，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星合相在戀愛宮位，受到進入慾望宮位的金星影響，與喜歡的人在親密關係上不太協調，某一方會有肉體出軌的現象。某些射手座則是花錢討好戀愛對象，開銷增加，生活捉襟見肘。

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，與太陽合相，並受到交通宮位的冥王星影響，到海外旅行、出差，容易遇到突發事件，受困在人生地不熟的地方，行程受阻，或是必須提早打道回府。

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，受到土星、海王星影響，除了原本的正職之外，會因為興趣發展副業，天天處在十分忙碌的狀態，一心二用的結果，使得工作與喜歡的事物都做不好，無法兩面兼顧。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與木星齊聚，和喜歡的人關係明朗化，兩人正式交往。某些摩羯座則是正在準備婚事，要與心愛的人一起走入人生新階段，一起生活，同甘共苦。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，在職場面臨突發事件，應變能力得宜，化險為夷。某些摩羯座目前會以遠距辦公的方式工作，感到時間比較有彈性，生活自由。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，與太陽合相，信用卡帳單出現一些不明費用，必須要親自去發卡銀行釐清。有投資習慣的摩羯座，投資標的指數不斷下跌，目前套在高點。

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，與太陽呈現合相，有些痼疾不斷復發，需要常常到醫療院所復健與治療。當心病毒感染或著涼感冒，一旦生病，會需要花很長的時間休養，才能痊癒。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與木星齊聚，暫時擁有一段工作量較少的輕鬆時光，甚至可休假幾天。某些水瓶座則是承接受人矚目的專案，甚至會與知名品牌或名人合作，成為輝煌的經歷。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與太陽呈現合相，前情人再度聯繫，提出復合的想法，但由於在命宮的冥王星與水星、太陽呈現對分相位，心中有些坎無法跨越而猶豫不決。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，受到在交通宮位的土星與海王星影響，需要花很多錢解決交通事故理賠問題，甚至要上法院作出裁決。某些水瓶座旅行遇到某些因素，受困在外地，會多花一些滯留在外的住宿費用。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，受到在交通宮位的土星與海王星影響，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，特別要注意交通安全，火氣較大，容易長痘痘或嘴破，這段時間需特別留意身體健康與人身安全。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、子女宮位，與木星齊聚，被有好感的對象告白，兩人陷入熱戀狀態。感情穩定的雙魚座，會與喜歡的人一起收養寵物，或是有生育小孩的打算。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，會因為某些因素，暫時入住家宅附近的高級旅店，享受奢華的設施與服務。某些雙魚座會跟著房仲看一些新成屋的格局，雖然不一定要買房子，也可以多了解房地產的現況。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，與太陽呈現合相，許多文件不斷來回修正，事務進行得不太順利。某些雙魚座辦公室的重要器材故障，一直找不到人維修，工作進度緩慢。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，與太陽呈現合相，容易受到病毒感染，或著涼感冒，呼吸系統發炎，或是痼疾在此時復發，需要不斷跑醫療機構復健與治療。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

商品推薦