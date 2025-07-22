大暑來了！命理師曝「6大生肖」走旺 財運家運都能一鳴驚人

周二(7月22日) 進入大暑，國際天星命理風水專家邱彥龍分析，大暑期間內心容易起波瀾，心情跟天氣一樣忽晴忽雨，但有6個生肖卻是潛龍在天，一鳴驚人。其中屬虎者有貴人跟無形加持，財運家運都不錯；屬馬者則來到靈魂升級階段，闖關成功者命運將轉向；屬龍者這段期間適合土地買賣，過往的混亂將成為過去；屬牛者有王者歸來的氣勢，能重新站上舞台；生肖鼠者則建議透過斷捨離迎回財富；屬羊者則適合深度清理人際關係，讓自己再度重生。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(7/22至8/7) 走旺運的6生肖是：

Top6：羊

屬羊的朋友，這段時間需要深度清理自己的靈魂與人際關係，意味著要破壞掉原先的自己再次創造新的自我，讓自己重生，也就是從靈魂深處重新定位自己，讓自己的人際關係進化。建議多找屬馬、鼠、虎三種生肖的朋友或親人，來幫你解開關卡，即可在這三方面擁有幸運的提升，一、未來事業框架，二、合作關係重建，三、社會影響力發酵，未來的藍圖將無可限量。

Top5：鼠

屬鼠的朋友，這段時間需要淨化自己與周邊環境，斷捨離整理現狀，重新設立規則，減少過度服務他人的狀況，反而財富和自己的能量會大大提升，避免用批評的方式溝通，善用原則化、制度化的策略，會讓人際關係變得更加通順，事情也比較不會卡關，當然也不要忘了調養自我的身體健康。

Top4：牛

屬牛的朋友，這段時間有王者復位的能量，可以建立自己的品牌，在事業上繼續創新，多社交曝光，給自己表現的機會與舞台，重新定義身分，多表達與溝通，可以增加修復自己的信心，勇敢曝光講你沒講完的故事，就有機會逆勢成為主角。

Top3：龍

屬龍的朋友，這段時間建議給自己設立長期回報計畫，並整合資源，將有利於土地買賣跟長期投資，同時，過去人生的混亂與不確定，在節氣之後會慢慢改善，有機會變現紅利，但建議要注意身體健康，養生很重要，要記得保持健康體態跟身體修復。

Top2：馬

屬馬的朋友，這段時間人生與靈魂來到了即將升級的關卡，轉向之門已經打開，要能夠自我覺察，過去累積的委屈、陋習、壞習慣跟各種業障都要努力去面對，千萬不要想逃避，選擇闖關突破，將迎來生命質變，同時提升靈魂、改變命運，人緣將遍地開花。

Top1：虎

屬虎的朋友，這段時間擁有貴人相助，可說貴人運極強，財運也很穩健，能得到無形的磁場與祖先的庇佑，有助提升家族間情感的修復，獲得內在療癒並且感情圓滿，多回老家走走能獲得親友給的滿滿情緒價值，建議調整風水或祈福拜拜，將擁有轉運的福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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