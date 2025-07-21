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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有吉星助力 射手有望脫單

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報7/21-7/27】

星象影響：太陽進獅子、日冥對分、金火四分

本週二太陽進獅子，週二前氣流多變，避免做出衝動決定。獅子座生日月，關注年輕一輩和新生代，集結年輕族群想法，感受團結凝聚的力量。眾人也開始追尋自我、展現自身形象，呈現熱鬧氛圍。日冥對分，對立衝突浮現，制衡力量同步啟動，取得勢力平衡。金火四分，感情遇突發狀況產生干擾或爛桃花

12星座個別影響：

牡羊：主動面對挑戰更有收穫；感情遇桃花但無心思

巨蟹：有吉星助力勇敢別退縮；感情吸引穩重務實者

天蠍：別太完美主義放鬆一點；感情別潑冷水太掃興

雙魚：過於敏感容易自找麻煩；感情太敏銳反成阻礙

雙子：事業建議找熟人合作；感情也最好在熟悉領域

獅子：適時停看聽以避免白忙；感情沉澱能理出答案

處女：帶領新人同時培養後援；感情遇干擾打亂節奏

天秤：要堅持原則避免干擾；感情能量低先專注工作

金牛：職場高要求嚴師是貴人；感情有長輩緣金桃花

射手：事業宜展開新局面；感情有望脫單或慎防干擾

魔羯：受上級看重倍感壓力；感情的沉穩魅力需拿捏

水瓶：職場桃花有利有弊；感情的火花亦來自工作圈

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

桃花 職場 獅子座 星座運勢

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