唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有吉星助力 射手有望脫單

2025-07-21牡羊座短評：感慨頗多的一天。【整體運】單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，

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