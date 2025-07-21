本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人自我魅力非常的強盛，能帶來意想不到的額外收益，有人則是好好發揮自身專業，即可帶來滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬虎

如果你是開朗外向，擁有才華，喜歡展現自我風采的表演工作者，例如街頭藝人、直播主，或是模特兒、展場主持人等，在本周的自我魅力將非常強盛，這段時間裡，能接到許多通告，粉絲的關注力也會持續上升，可以加強粉絲頁的經營，能替你帶來意想不到的額外收益。

第四名：血型A型+生肖屬蛇

維修工作常需要在嚴峻的環境下工作，不僅耗費體力，也需要專業和腦力，如果你是從事冷氣、洗衣機，電梯、汽機車等的維修工作，本周的工作量將大幅提升，在這段時間裡，會有許多急件下單，需要加班趕工，但只要保有耐心，慢慢排除障礙，屆時就能讓財源不斷的流入口袋中。

第三名：血型O型+生肖屬豬

現今社會，越來越多人注重美感和自我特色，如果你是攝影師、美甲師、彩妝師，本周將有大幅提升業績的機緣，在這段時間裡，可以多將個人作品放在網路上，能吸引許多人的目光，提升消費意願，屆時只要好好發揮自身專業，即可提升名氣，並帶來滿滿的財富。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

如果你的工作與水電工程相關，或是有線、無線的網路設備，或是音響設備等的工作者，本周的運勢相當不錯，在這段時間裡，有機會接到大案子的洽談，記得要多用點耐心，多以對方的角度為出發點，就能讓對方願意掏錢買單，讓你在短時間內，獲得一筆豐厚的收益。

第一名：血型AB型+生肖屬羊

房地產的開發工作，常常需要相當多的時間和耐性，如果你是土地仲介，或是都更收購整合相關的工作者，在這段時間裡，會有許多良好的發展空間，在這段時間裡，你的言語將充滿說服力，只要多一些積極，多去溝通，就能夠達成共識，讓你的荷包瞬間大幅飽滿。

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