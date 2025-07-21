快訊

50張台積電引爆家族爭產！「1人照顧5人分錢」孝女賣股繳稅挨告

中山女高校長打造文武全才校園 讓學生實踐異想天開

開業界第一槍！徐重仁聲援大罷免網2派戰翻 昔爭議發言再被掀出

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

聯合新聞網／ 非貓不可
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人自我魅力非常的強盛，能帶來意想不到的額外收益。 圖／ingimage
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人自我魅力非常的強盛，能帶來意想不到的額外收益。 圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人自我魅力非常的強盛，能帶來意想不到的額外收益，有人則是好好發揮自身專業，即可帶來滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬虎

如果你是開朗外向，擁有才華，喜歡展現自我風采的表演工作者，例如街頭藝人、直播主，或是模特兒、展場主持人等，在本周的自我魅力將非常強盛，這段時間裡，能接到許多通告，粉絲的關注力也會持續上升，可以加強粉絲頁的經營，能替你帶來意想不到的額外收益。

第四名：血型A型+生肖屬蛇

維修工作常需要在嚴峻的環境下工作，不僅耗費體力，也需要專業和腦力，如果你是從事冷氣、洗衣機，電梯、汽機車等的維修工作，本周的工作量將大幅提升，在這段時間裡，會有許多急件下單，需要加班趕工，但只要保有耐心，慢慢排除障礙，屆時就能讓財源不斷的流入口袋中。

第三名：血型O型+生肖屬豬

現今社會，越來越多人注重美感和自我特色，如果你是攝影師、美甲師、彩妝師，本周將有大幅提升業績的機緣，在這段時間裡，可以多將個人作品放在網路上，能吸引許多人的目光，提升消費意願，屆時只要好好發揮自身專業，即可提升名氣，並帶來滿滿的財富。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

如果你的工作與水電工程相關，或是有線、無線的網路設備，或是音響設備等的工作者，本周的運勢相當不錯，在這段時間裡，有機會接到大案子的洽談，記得要多用點耐心，多以對方的角度為出發點，就能讓對方願意掏錢買單，讓你在短時間內，獲得一筆豐厚的收益。

第一名：血型AB型+生肖屬羊

房地產的開發工作，常常需要相當多的時間和耐性，如果你是土地仲介，或是都更收購整合相關的工作者，在這段時間裡，會有許多良好的發展空間，在這段時間裡，你的言語將充滿說服力，只要多一些積極，多去溝通，就能夠達成共識，讓你的荷包瞬間大幅飽滿。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

血型 生肖 財富 網路

延伸閱讀

大暑節氣至！4生肖化煞開運 立秋前一喜破三災

年底財運桃花雙豐收！「4生肖」長久富裕又有佳人相伴

7月22日入「大暑」4生肖注意失眠多夢…有10大禁忌全公開

錯過再等11年！7月25日迎「雙春閏6月」民俗招財秘訣11招不藏私全公開

相關新聞

大暑節氣至！4生肖化煞開運 立秋前一喜破三災

7月22日是節氣「大暑」，堪稱一年中最熱的節氣，民俗專家廖大乙表示，今年國運差，天災多且社會動盪不安卻也是轉運好時機，尤...

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有吉星助力 射手有望脫單

本週二太陽進獅子，週二前氣流多變，避免做出衝動決定。獅子座生日月，關注年輕一輩和新生代，集結年輕族群想法，感受團結凝聚的力量。眾人也開始追尋自我、展現自身形象，呈現熱鬧氛圍。日冥對分，對立衝突浮現，制衡力量同步啟動，取得勢力平衡。金火四分，感情遇突發狀況產生干擾或爛桃花。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人自我魅力非常的強盛，能帶來意想不到的額外收益，有人則是好好發揮自身專業，即可帶來滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

錯過再等11年！7月25日迎「雙春閏6月」民俗招財秘訣11招不藏私全公開

本月25日將迎來農曆「閏6月」，也就是多一個農曆6月，命理師楊登嵙說，今年2025年是「雙春閏6月」的年，也就是農曆有2...

每日星座運勢／獅子桃花齊放別暈頭 開銷做好預算

2025-07-21牡羊座短評：感慨頗多的一天。【整體運】單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，

7月22日入「大暑」4生肖注意失眠多夢…有10大禁忌全公開

本月22日（周二）進入「大暑」節氣，屬全年度溫度為高、陽氣最盛的節氣，命理師楊登嵙提醒，此節氣有鼠、牛、蛇、馬要注意失眠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。