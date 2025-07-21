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大暑節氣至！4生肖化煞開運 立秋前一喜破三災

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
7月22日迎來最熱節氣「大暑」，民俗專家廖大乙提醒，想轉運抓緊大暑到立秋「一喜破三災」，尤其是豬、蛇、猴、虎4生肖。本報資料照
7月22日迎來最熱節氣「大暑」，民俗專家廖大乙提醒，想轉運抓緊大暑到立秋「一喜破三災」，尤其是豬、蛇、猴、虎4生肖。本報資料照

7月22日是節氣「大暑」，堪稱一年中最熱的節氣，民俗專家廖大乙表示，今年國運差，天災多且社會動盪不安卻也是轉運好時機，尤其豬、蛇、猴、虎4生肖可把握大暑到立秋「一喜破三災」，集結眾人之力南下救災，大功德可化煞開運。

廖大乙指出，今年乙巳蛇年五行屬木，形成特殊的「雙春閏月逢青蛇」，不只個人受影響，整體國運也欠佳，不可抗力的天災狀況多，社會以「騙」當道而動盪不安，國難當頭，更隨大暑前後越來越熱，致使人心尤為浮躁，加劇磁場負能量。

在這樣小到個人運氣、大至國家運勢都不佳的狀況下由黑翻紅，若覺得上半年過得不太順遂或財運不好，不妨把握「大暑」到「立秋」，也就是明天（22日）至8月7日期間好好扭轉自身運勢，尤其是今年犯煞的豬、蛇、猴、虎4生肖。

廖大乙說，現階段順應時勢的行善做公益，絕對是布施改運的最好方法，把握大暑到立秋「一喜破三災」，喜不單指喜慶，也代表開心就是「正能量」，用正能量去帶動心情，建議可號召親朋好友一同南下救災，幫助災區真正需要幫助的人。

有別於過去拜廟、捐血或捐錢等遠端行善布施，能集結眾人之善，大破大立、無私無畏的深入災區依據自身親眼所見，直接將物資捐贈給弱勢戶，甚至幫忙孤老長輩修屋頂補漏等通通都是大功德，對於下半年開運、納財及招貴人具正面助益。

他也提醒，俗話說「小暑大暑，有米也懶煮」，暑氣達最高點讓人意興闌珊，熱到使人心浮動，別再穿搭紅、黑2色，避免自己火上加火，同樣有助於破煞轉運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

蛇年 立秋 生肖 大暑

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