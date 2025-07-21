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錯過再等11年！7月25日迎「雙春閏6月」民俗招財秘訣11招不藏私全公開

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月25日迎來農曆閏6月，命理師楊登嵙分享該月分的民俗觀念。圖／AI生成
本月25日迎來農曆閏6月，命理師楊登嵙分享該月分的民俗觀念。圖／AI生成

本月25日將迎來農曆「閏6月」，也就是多一個農曆6月，命理師楊登嵙說，今年2025年是「雙春閏6月」的年，也就是農曆有2個「立春」，也多一個6月，習俗相傳雙春閏6月同時發生時，會招來好運，可趁此時招財、轉運，若是錯過，下次要再等到2036年，也就是再等11年。

命理師楊登嵙說，本月25日至8月22日是農曆「閏6月」，今年又適逢「雙立春」，可以利用「閏月招財法」轉運，閏月不是每年都有，所以被視為特殊的月份，也常被傳統民俗信仰，認為是進行某些特別儀式的好時機。

2025年雙春閏6月招財11招，分述如下：

一、 添新錢法：在閏月的第一天或期間，擇「納財」日，將自己的錢包放入新鈔票，象徵新財源滾滾而來。

二、 添財神法：閏月時將自己的錢包放入「財神符」，財不離身，讓財神保佑財運旺旺來。

三、 送福法：在閏月期間向長輩、親人或朋友贈送「福字」，送福得福，傳遞好運。

四、 送財法:：在閏月期間向長輩、親人或朋友贈送紅包，紅包金額68、168、268元，送財得財，傳遞好運，自己也得財氣。

五、 拜財神：閏月期間到財神廟祈求財神爺庇佑財源廣進。

六、 點財神燈：閏月期間到宮觀寺廟點財神燈，祈求財神爺庇佑利祿亨通。

七、 補財庫法：在閏月期間前往道觀、宮廟參加「補財庫」法會，減少損財，提升財運。

八、 換衣轉運法: 2025年閏月期間買新的紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色或綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠色等火、木色系的服裝、內衣、內褲、襪子，象徵「從外而內換運氣」。

九、 滿缸法：閏月期間在家中的米缸或米桶加滿米，最好滿到快溢出來，在米缸上方放紅紙寫「滿財」，象徵「財富與糧食充足飽滿」。

十、 財布施法：閏月期間「布施」或「捐款」給需要幫助的人，金額不在多，重在心誠，經由財布施行善來累積福報與財氣，布施轉財運。

十一、 財位旺財法：在客廳或辦公室藏風聚氣的「財位」，安置財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞等旺財吉祥物，增加財運，減少損財。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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