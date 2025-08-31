每日星座運勢／獅子與人合夥要注意 參與者的信用

2025-08-31

牡羊座

短評：時間觀念有待提升。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

【事業運★★☆☆☆】

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

【財富運★★★★☆】

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 鉑金灰

開運方位：正北方向

金牛座

短評：熱鬧的一天。

【整體運★★★☆☆】

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

【愛情運★★★★☆】

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

【事業運★★☆☆☆】

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。

【財富運★★★☆☆】

宜穩紮穩打的開發正財。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00pm 嫩芽綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 睡蓮紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：心情平和，做事冷靜。

【整體運★★★☆☆】

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！

【事業運★★★☆☆】

昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。

【財富運★★★★☆】

小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：大膽追求激情。

【整體運★★★★☆】

性愛方面兩人的交流較重要，放下羞怯心理，坦誠積極地追求美妙新鮮感覺，能助愛情歷久彌新；投資運旺盛，證券投資易獲較高利潤，不過要對產品慎重選擇，加強風險承受能力；學生思緒比較混亂，應適當放鬆。

【愛情運★★★★☆】

桃花氣勢如虹，約會不斷。新鮮的約會地點能讓你玩的很開心，就算再忙也要抽空赴約唷！

【事業運★★★★☆】

行事果決，超強的行動力讓你「過五關，斬六將」，讓身邊的人驚歎不已。

【財富運★★★★☆】

正財、偏財運都不錯，小小賭注也能贏得樂觀回報。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東北方向

天秤座

短評：人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

【整體運★★★☆☆】

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

【事業運★★☆☆☆】

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

【財富運★★★★☆】

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00pm 香吉士黃

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：一切都往好的方向發展。

【整體運★★★★☆】

未婚者渴望安定的感覺強烈，結婚的念頭油然而生；今天財運良好，有利於大膽投資，多請教行家高手，往房市、證券市場轉轉會有不錯的收穫；一定要注意吃早餐，不然容易影響整天的精神狀態。

【愛情運★★★★☆】

珍惜身邊的人，為愛情重新加溫，愛情熱度是兩個人共同創造的喔！

【事業運★★★★☆】

做事較穩重，也頗能聽取他人的意見，讓事務進展得很順利。

【財富運★★★★☆】

遇到金錢周轉困難，不妨求助長輩，不難得到支援。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 大理石灰

開運方位：正東方向

射手座

短評：悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

【整體運★★★★★】

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。

【事業運★★★★★】

可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！

【財富運★★★★☆】

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 深海藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：顯得迷糊又健忘的一天。

【整體運★★★☆☆】

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

【事業運★★☆☆☆】

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

【財富運★★★★☆】

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：嘴甜心善，非常受歡迎。

【整體運★★★★☆】

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

【愛情運★★★☆☆】

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

【事業運★★★★☆】

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

【財富運★★★★☆】

人際關係圓融者可獲得更多商機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 深海藍

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

【整體運★★★★★】

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

【事業運★★★★★】

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

【財富運★★★★☆】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 鉑金灰

開運方位：正南方向

