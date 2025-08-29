每日星座運勢／雙子投資勿操之過急 投機容易受騙

2025-08-29

牡羊座

短評：誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

【整體運★★★★☆】

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

【財富運★★★★☆】

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

金牛座

短評：幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

【整體運★★★☆☆】

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

【愛情運★★☆☆☆】

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

雙子座

短評：脾氣略顯急躁。

【整體運★★☆☆☆】

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日在工作上容易有粗心大意的傾向，在處理契約文書、票據相關事務時要特別小心。

【財富運★★☆☆☆】

心存投機貪念時就容易受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：越分享，越快樂。

【整體運★☆☆☆☆】

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺。在錢財上會有揮金如土的傾向，還是暫時把錢交給家人的好。事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

太容易被感動，小心不自覺陷入稀裡糊塗的愛裡無法自拔，受到情傷。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，有點懶散兼力不從心，而且感受力特強，稍有風吹草動都會令你緊張。

【財富運★★☆☆☆】

投資理財仍宜虛心求教，莫自作聰明不聽人言的拿鈔票開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00am 竹葉青

開運方位：西北方向

獅子座

短評：與人合作會讓你收穫良多。

【整體運★★★☆☆】

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

【財富運★★★★☆】

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 湖水綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：相信明天，把握今天，懷抱希望。

【整體運★★★★☆】

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

【財富運★★★★☆】

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天還是吃清淡些的好。

【整體運★★★☆☆】

今天會遇愛情上的硬角色，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

【愛情運★★★☆☆】

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

【財富運★★☆☆☆】

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 象牙白

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 羽絨白

開運方位：東北方向

射手座

短評：遲遲得不到解決的問題，在今天會有突破性進展。

【整體運★★★☆☆】

今天局面有種豁然開朗的感覺，與另一半僵持的情況有所緩和，而他也已經悄悄讓步了；偏財運良好，不妨再注入些投資熱情，會得到不錯的收穫；工作有些丟三落四，小心因此惹上司生氣！

【愛情運★★★★☆】

單身者特別能夠與異性分享想法和感受，易獲得異性青睞；已婚者感情生活愜意。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，讓你有點吃不消。別排斥身邊給你提供意見的助力。

【財富運★★★☆☆】

花些錢買一些自己喜歡的物品，會很滿足喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

【整體運★★☆☆☆】

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不完兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

【事業運★★☆☆☆】

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

【財富運★★★☆☆】

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 水晶紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：萬事如意，易被照顧。

【整體運★★★★★】

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

