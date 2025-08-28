每日星座運勢／天秤工作注意細節才 不會因小失大

2025-08-28

牡羊座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

金牛座

短評：冤家宜解不宜結。

【整體運★★★★★】

陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。

【愛情運★★★★☆】

只要在外形及心靈層面，願意嘗試新的改變，就有機會遇到好桃花。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，在工作上有表現的機會，而且最好從最有興趣的事務著手。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運。對股票族來說是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 桐花白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：一些新的改變會讓你收益良多。

【整體運★★★★☆】

今天財運比較不錯，敢於冒險又心思細膩的你適合發展全新的投資方式。事業上的發展比較順利，新的合作方案會讓你充滿了鬥志。換個環境、換一種新的姿勢，視覺和感官的刺激會讓你的性慾高漲，與他在翻雲覆雨中用身體和靈魂感受彼此的愛。

【愛情運★★★★★】

今日特別思念心上人，很想看看對方、抱抱對方喔！單身者有機緣遇到欣賞你的對象。

【事業運★★★☆☆】

忙得暈頭轉向，會希望自己有三頭六臂或是會分身術，才不至於讓你感到既忙碌又狼狽。

【財富運★★★★☆】

在投資上不宜太保守，該出手時就出手！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：今天好運氣特別眷顧你。

【整體運★★★★☆】

單身者獲得異性邀約的機率較高，有時間不要老是待在家裡，桃花有折損的危險；今天果真有錢生錢的契機，別把錢藏得太隱密，這樣反而不利於發展；從事服務行業的工作者，會遇到很好的轉業機會。

【愛情運★★★★★】

愛情有好運的日子，單身者邂逅愛情的機率高，有伴侶者相親相愛，相處和諧而美好。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是不求有功，但求無過的一天。不該你管的事別多問，做好你自己的事情。

【財富運★★★★☆】

財運頗旺，有不錯的實力和競爭力，可望與事業上的夥伴相處愉快而發掘出不少商機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：忽冷忽熱地對待感情很不利。

【整體運★★☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

【事業運★★★☆☆】

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

處女座

短評：應酬頻繁，感覺疲憊。

【整體運★☆☆☆☆】

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

【愛情運★★☆☆☆】

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

【事業運★★☆☆☆】

比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

【財富運★☆☆☆☆】

錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘭花紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：自娛自樂也很充實。

【整體運★★★☆☆】

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 蕃茄紅

開運方位：西南方向

射手座

短評：真心傳遞愛意。

【整體運★★★☆☆】

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

【事業運★★★☆☆】

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

【財富運★★★★☆】

人際關係運用得當，可化為財源。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：很容易滿足的一天。

【整體運★★★☆☆】

情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你感到快樂又滿足。工作上易受他人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性交往時，多微笑能帶給你好運；已婚者在遇到難題時，則容易得到另一半的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合，或是計劃被迫中途改變。

【財富運★★★☆☆】

只要不投機，金錢損失的機會挺小的。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 珠貝白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：在異性面前，還是內斂一些較好。

【整體運★★★★☆】

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

【愛情運★★★★☆】

很有魅力，異性緣佳；但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎一些。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-7:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

【整體運★★☆☆☆】

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

【事業運★★★☆☆】

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

【財富運★★☆☆☆】

多留心錢財往來，易有糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

