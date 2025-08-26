每日星座運勢／摩羯工作憑實力取勝 勿貪心用計謀

2025-08-26

牡羊座

短評：凡事皆有轉機。

【整體運★★★★☆】

跟戀人展開的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

【事業運★★★★☆】

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

【財富運★★★☆☆】

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00am 青金石藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：今天顯得感情用事。

【整體運★★☆☆☆】

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

【事業運★★☆☆☆】

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

【財富運★★☆☆☆】

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：語言也是門藝術。

【整體運★★★☆☆】

今天你有點心直口快，說話時要特別的注意場合，否則易讓戀人陷入尷尬；財運不錯，生意人選擇氣氛高雅的場所談生意，談成的機率很高；工作上一昧的按部就班，難以讓你的工作有所突破，試著改變一下工作方法，會有不錯的效果。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定的一天，感情生活一塌糊塗，伴侶之間容易因芝麻綠豆的小事而起爭執。

【事業運★★★☆☆】

運勢不明朗，進行求職或拜訪客戶的人會處於被一拖再拖的局面。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小額投資易有回報。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 古銅青

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：心態不穩，較衝動，要注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

【財富運★★☆☆☆】

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

獅子座

短評：今天容易與人起爭執。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情地雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

【事業運★★☆☆☆】

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

【財富運★☆☆☆☆】

容易受人誘之以利，聽信人言而導致重大損失。少聚眾，多獨處。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

處女座

短評：學會控制情緒是關鍵。

【整體運★★★☆☆】

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

【愛情運★★☆☆☆】

情慾強烈，易衝動。想戀愛不妨多聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

凡事以平常心對待，別被金錢所困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

天秤座

短評：理解是雙向的。

【整體運★★★★☆】

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

【愛情運★★★★☆】

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

【財富運★★★★☆】

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：敢於開創是成功關鍵。

【整體運★★★☆☆】

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想要靠近愛情，就要主動創造與異性接觸互動的機會。

【事業運★★★★☆】

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。

【財富運★★★☆☆】

暗財運弱，正大光明的賺錢才實際！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：正北方向

射手座

短評：工作上易突顯才能，是個快樂的日子。

【整體運★★★★☆】

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平日，宜各自為政，埋首在個人的工作上會更好。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉之事。

【財富運★★★☆☆】

正財運。想要得財，就要積極去做。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 金桔綠

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：你的善解人意受到眾人的歡迎。

【整體運★★★★★】

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

【愛情運★★★★★】

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

【事業運★★★★☆】

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 杜鵑粉

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 冷泉藍

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：好運多半在外，待在家中易有烏煙瘴氣的感觸。

【整體運★★★☆☆】

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族在工作上有拖延的傾向，應多提醒自己。

【愛情運★★☆☆☆】

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其放任衝突一觸即發，不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

【財富運★★★★☆】

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：正東方向

