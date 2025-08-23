每日星座運勢／雙子對於別人的言行 不宜直接評價

2025-08-23

牡羊座

短評：運勢大好的一天。

【整體運★★★★★】

情緒激揚，做什麼事都能投入高度的熱情，愉悅的心情連旁人都受感染；想要步入婚姻殿堂的朋友可趁今天向戀人求婚，成功的機會頗高；財運也跑來湊熱鬧，原本形勢不好的投資產品今天也有機會翻盤。

【愛情運★★★★☆】

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但你較保守，很難拉近彼此的距離。

【事業運★★★★★】

有機會接觸藝術方面的活動，感悟頗多，開始放慢腳步，欣賞到過去沒有欣賞的風景。

【財富運★★★★☆】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，然而只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 水晶紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：溫馨的一天。

【整體運★★★★☆】

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與家人或親近者的互動增加，感受到生活的美好；戀愛中的人應抽時間多陪伴對方。

【事業運★★★★★】

應變能力非常強，當有緊急任務降臨時，能臨危不懼並快速整理好頭緒，有條不紊的順利解決。

【財富運★★★☆☆】

注意節流，倘若花錢沒有計劃，即使財神降臨也難以聚財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

雙子座

短評：對別人的言行，不宜做評價。

【整體運★★★☆☆】

他人的行為就算有不妥之處，也不應過於直接地進行批評，換個委婉的表達方式才能讓他領悟，不至影響到大家的關係。有暗地嫉妒你的人出現，在與人交往時多留心，若不幸惹來紛爭，別逞一時之氣。

【愛情運★★★☆☆】

你無心戀愛，單身者面對親友的熱情牽線，也顯得興趣缺缺，更想享受獨處的快樂。

【事業運★★☆☆☆】

生活總會有風有雨，得失心不宜太重，想開了，也就沒有陰影了，天也放晴了！

【財富運★★★☆☆】

財運普通，可將財產交由你絕對可以信任的伴侶或者親人。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：行動力十足。

【整體運★★★☆☆】

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

【愛情運★★☆☆☆】

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

【事業運★★★☆☆】

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

【財富運★★★★☆】

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：情緒高漲的一天。

【整體運★★★★☆】

今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中人愛情進展相對平順，容易因錢而起衝突，要有一方肯妥協才能避免爭吵！

【事業運★★★★☆】

顯得非常自信，覺得自己有足夠的實力去完成頭腦中的計劃，運勢很旺，加油！

【財富運★★★★☆】

容易有意外驚喜，但不宜過度投機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

處女座

短評：享受眼前的快樂。

【整體運★★★★☆】

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

【愛情運★★★☆☆】

相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。

【事業運★★★☆☆】

玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！

【財富運★★★★☆】

財運穩中有升，多半得益於貴人相助。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

天秤座

短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

【整體運★★★★★】

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【愛情運★★★★☆】

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

【事業運★★★★★】

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★★☆】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 秋葵綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

【愛情運★★★★☆】

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

【財富運★★★★☆】

留意市場動態，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：西南方向

射手座

短評：想要什麼就主動表達。

【整體運★★★★☆】

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人彼此相處愉快，開開心心。

【事業運★★★☆☆】

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

【財富運★★★★☆】

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 珠貝白

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：心境明朗，化解誤會之日。

【整體運★★★★☆】

工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

【愛情運★★★★★】

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。

【事業運★★★☆☆】

容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 櫻桃紅

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：心情平靜，享受平淡中的快樂。

【整體運★★★☆☆】

錢財方面支出不會太大，對美食愛好者來說，可以去經濟實惠又有特色的餐館嘗鮮。對找到真愛的情人們來說，激情降溫，但是敞開心扉地進行交流，一些隱私也能開誠布公，平淡中內心又有一絲甜蜜！

【愛情運★★★☆☆】

另一半有時需要一個人安靜地思考，此時你不必過多打擾，問得太多只會自尋煩惱。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人，看到身邊的人有困難都願意伸出援手，人際關係不斷拓展。

【財富運★★★☆☆】

會有一些小財小利，積少成多。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：西南方向

