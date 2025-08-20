每日星座運勢／牡羊清一清手邊帳單 今天不宜投資

2025-08-20

牡羊座

短評：得到的暗示，頗為受用。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。

【財富運★☆☆☆☆】

今天不宜投資或是借人錢財，有利把手邊的帳單清一清，合理分配錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 乳酪白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：運勢低落，需快速適應變動。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的運勢較強。

【事業運★★☆☆☆】

因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。

【財富運★★☆☆☆】

一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙子座

短評：心靈的交流讓今天變得充實。

【整體運★★★★☆】

希望有人能傾聽你的心聲，與志同道合的朋友在一起時，會感到特別開心。工作上與同事合作無間，案子進展得有聲有色。桃花運不錯，有機會受到心儀的對象邀約共進晚餐，好好展現魅力吧。

【愛情運★★★★☆】

有機會在拓展人際關係時，遇到夢中之人。不要只顧著看前方，也許他就藏身在周圍好友的朋友圈裡。

【事業運★★★★☆】

貴人運很強。工作中常能獲得他人的幫助，特別是外出辦公者更能有所體會；求職者有機會透過他人介紹獲得工作。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合在今日做你的財務規劃，有閒錢的話，不妨花點小錢飽餐一頓喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：不要輕易許諾，既然許了就要遵守承諾。

【整體運★★★☆☆】

對伴侶承諾的太多，但又沒見實際行動，這樣會讓他在心裡對你的誓言產生不信任；執著於思考一件事，反而讓頭腦很不清醒，理不出思緒；今天會有點偏財運，可去買彩券試試運氣。

【愛情運★★★☆☆】

與異性接觸的機會多，但真正的桃花還未出現，想要邂逅心儀的對象還需耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更易解決。

【財富運★★★★☆】

對於錢財的把握精準，採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：西南方向

獅子座

短評：外部的壓力會成為你感情發展的阻礙。

【整體運★★★☆☆】

網戀者會因為外部的壓力而產生動搖，與家人朋友多做溝通，也要認真考慮你們是否有足夠的信念來維持這段感情；事業運旺盛，工作得心應手，效率也比預期的高；不過財運欠佳，不可盲目的進行投資理財。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不穩定，伴侶之間易產生爭端。切忌碎碎念，否則惹怒伴侶難以收場。

【事業運★★★★★】

今日事業運很好唷！不過呢，適合扮演藏鏡人的角色，不宜強出頭；做重大決定時也宜暗中處理，太過招搖可能不易達成喔！

【財富運★★☆☆☆】

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

處女座

短評：精神振奮，有喜事降臨。

【整體運★★★★☆】

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

【事業運★★★★☆】

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半溝通時略顯沉默，別以為對方都了解你的心思，愛要表達出來才行唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的喜好心，多用客觀的角度看待分內事。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要努力向上、與人良性競爭，就能有意想不到的財富收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 深海藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：今天運勢略差，心中有點悶悶不樂。

【整體運★★☆☆☆】

容易受外界影響，稍有不如意就會傷感半天，別一個人哭泣，與伴侶聊聊天心裡會舒服很多。心情比較沮喪的時候並不適合幫助別人，因此有同事要你幫忙最好還是委婉拒絕吧。今天適合與伴侶泛舟，對方的溫柔會讓你開朗起來。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會遇到有緣人，深入交往還需要在溝通上多費心，趁熱打鐵才能增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

工作積極性不高，完全抱著只要完成任務就行的想法在工作，這將導致你處理事務的水準偏低。

【財富運★★★☆☆】

有點小迷糊，所以容易損失小財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 薰衣草紫

開運方位：西南方向

射手座

短評：事業運極佳。

【整體運★★★★☆】

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★★★】

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

【財富運★★★☆☆】

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

【整體運★★☆☆☆】

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

【事業運★★☆☆☆】

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

【財富運★★★☆☆】

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：自信使你變得更有魅力。

【整體運★★★☆☆】

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

【愛情運★★☆☆☆】

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

【事業運★★★☆☆】

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

【整體運★★★★★】

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧來博取對方的歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業還不錯，可是依然必須努力的付出！辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：東北方向

