每日星座運勢／天蠍今天出門容易遇 到開心的事情

2025-08-18

牡羊座

短評：貴人運強，有機會獲得賞識。

【整體運★★★★☆】

今天的運勢對求職者特別有利，有不少徵才機會可供你選擇，但要注意，別讓優厚的待遇遮蔽了雙眼，選擇適合自己的職位最重要。業務工作者因口才出色而得財的機率高，也易獲得異性金援。

【愛情運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會變多，想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易恍神，不太容易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合投資；若能與人合作，更容易有豐厚的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 寶石藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：對於不利你的傳言，要及時澄清。

【整體運★☆☆☆☆】

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

雙子座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 墨玉綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：運勢雖然一般，但很容易滿足。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

【愛情運★★★☆☆】

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-5:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

【整體運★★★★☆】

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人不妨變花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★★☆】

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。

【財富運★★★★☆】

有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 鈦晶金

開運方位：東北方向

處女座

短評：腦力勞動繁重。

【整體運★★★☆☆】

感情運勢有所回升，單身者易與你有思想交流的人擦出愛情火花；易精神疲勞，面對要做的新企劃難以理清頭緒，感覺思維都快枯竭了；以前所積攢的理財經驗和心得對今天的投資操作有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

試著多表達你感性的一面，沒事就對著戀人笑會有出乎意料的效果產生喔！

【事業運★★☆☆☆】

來自公司的壓力較大，上司對你的要求嚴格，但不要因此而感到有負擔，盡力就好。

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，只要透過勤勞的耕耘與人競爭，就能獲得你意想不到的財富。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 玉髓紅

開運方位：西北方向

天秤座

短評：站得高看得遠。

【整體運★★☆☆☆】

情人對你說些你並不感興趣的事情，也要耐住性子傾聽才好，莫掃了他的興；莫計較眼下的得失，把目光放長遠點，對投資發展更為有利；適時向需要幫助的同事伸出援手，立即能建立起革命友情。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有心儀的對象，不妨大膽表白，即使對方拒絕，你的內心也有了定數。

【事業運★★☆☆☆】

凡事喜歡一個人靜靜的處理，若是在雜亂的環境下工作會感覺特別的煩，無心做好任何一件事。

【財富運★★★☆☆】

得財的額外管道不多，宜憑技術、實力、勤勞來取得。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 古銅青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：風和日麗，心情舒暢。

【整體運★★★★★】

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團體活動或是單獨約會都很不錯咧！

【事業運★★★★★】

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，越積極收穫越多！

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去多能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

射手座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：過於急躁，只會讓你與成功失之交臂。

【整體運★★★★☆】

學生族今天會太過急躁而隨便完成作業，讓老師對你有些失望；凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的包包哦！今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也能煥然一新。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情有機會迅速升溫，主動關心對方的家人，易讓對方感動。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究之類的工作！

【財富運★★★☆☆】

金錢運作上特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估，然後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：世上無難事，只怕有心人。

【整體運★★☆☆☆】

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。

【財富運★★★☆☆】

花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

【整體運★★★☆☆】

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

【愛情運★★★☆☆】

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

【財富運★★☆☆☆】

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：正東方向

