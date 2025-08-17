每日星座運勢／射手工作若接受意見 成功機率更大
2025-08-17
牡羊座
短評：有時候幸福就在行動之後到來。
【整體運★★★☆☆】
今天要處理的事情雜亂，試著平靜下來，冷靜的頭腦才是處理問題的關鍵；遇到對眼的異性，趕快採取行動吧；財運不太妙，手氣也欠佳，把時間放在其他有意義的事上，會更有收穫。
【愛情運★★★☆☆】
對另一半有一種難以言喻的無力感。心裡有不滿就與對方好好溝通，生悶氣只會傷身傷神。
【事業運★★★☆☆】
想離開現在的環境，但諸多的現實考慮，還是無法完全脫身。
【財富運★★☆☆☆】
提醒自己莫因物慾過重、貪戀花酒而舉債度日。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 大理石灰
開運方位：西北方向
金牛座
短評：愛情切記寧缺勿濫。
【整體運★★★☆☆】
向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！
【事業運★★★☆☆】
會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。
【財富運★★☆☆☆】
藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-5:00pm 朝霞紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：精力充沛，很有自信的一天。
【整體運★★★★☆】
情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。
【事業運★★★★☆】
有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。
【財富運★★★☆☆】
運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-9:00pm 翡翠綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。
【整體運★★★★☆】
感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！
【事業運★★★★☆】
運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。
【財富運★★★☆☆】
不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅
開運方位：正南方向
獅子座
短評：知己難求。
【整體運★★★★☆】
易遇到能彼此欣賞的異性知己，雖未擦出愛情火花，但這種超越愛情存在的友誼更讓你感動不已；與人交往時還應注意言語，含蓄更易讓人接受；聰明靈活的頭腦讓你在學習中如虎添翼，但奮力前衝的同時，別忘了幫幫其他同學。
【愛情運★★★★☆】
與伴侶一起舉辦一個聚會，把好友邀請到家中分享快樂，你倆的感情生活也會更富生機！
【事業運★★★☆☆】
運勢普通，如果過於爭強好勝，很容易引起大家的反感，提醒自己收斂些才好。
【財富運★★★☆☆】
錢財的得失不宜太過在意，順其自然，財星才會降臨。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00pm 竹葉青
開運方位：正南方向
處女座
短評：心情愉悅，好運降臨。
【整體運★★★★☆】
有沒有風度決定今天有沒有好運氣。待人接物有風度者，即使做錯一些事也能獲得諒解；風度不佳者，話說得再好也難得他人好感。單身者有機會與一起出遊的夥伴，發展成為戀人。學生族有做兼職的機會，賺取不少零用錢。
【愛情運★★★★☆】
已婚者雖然會發生小吵小鬧，但能快速和好；單身者有異性主動示愛，注意把握！
【事業運★★★☆☆】
平穩中求進步，不要太過閒散也不必太過緊張，一切循序漸進即可。
【財富運★★★☆☆】
在大筆錢財上一擲千金，導致錢財流失較快。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-3:00pm 橄欖綠
開運方位：西北方向
天秤座
短評：來點新創意，讓生活有點改變。
【整體運★★★☆☆】
一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。
【愛情運★★★☆☆】
別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。
【事業運★★☆☆☆】
有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。
【財富運★★★☆☆】
在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 深茄紫
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：閱讀也是種享受。
【整體運★★★★☆】
愛情之花在高雅場合悄然盛開，單身者抓住機會，可望成就一段美好情緣；購物慾望膨脹，好在朋友能從旁提點，幫你省下大筆支出；閒暇時不妨關掉電腦讀讀書，在書香油墨中品味一種寧靜。
【愛情運★★★★☆】
戀情有變數時，回憶從前甜蜜的誓言與美好的時光，多用心交流，心境就會變得明朗！
【事業運★★★★☆】
苦盡甘來的一天，幸運女神向你露出了燦爛的微笑，要把握機會將所有難關一次解決。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，能夠做到分析情勢，冷靜對待。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 香檳金
開運方位：西南方向
射手座
短評：易成為眾人矚目的焦點，很有優越感。
【整體運★★★★★】
平時不太熟悉的人都會主動地向你示好，讓你有點意外的興奮。已婚者也能靜下心來與另一半促膝談心，對家庭的未來充滿信心，共同描繪生活的藍圖。找一些有關證券的訊息看看，為下一輪的投資做好準備。
【愛情運★★★★☆】
對週遭的異性容易產生好奇心，有擦出火花的機緣。
【事業運★★★★★】
精力旺盛，有利推行新計劃，若能接受不同的意見，成功的機率會更大。
【財富運★★★★☆】
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：3:00-5:00pm 水鑽藍
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。
【整體運★★★☆☆】
費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間會有一些小磨擦，但很快煙消雲散；單身者有戀愛機會，需要真誠對待。
【事業運★★☆☆☆】
臨時狀況較多，很多事情無法照著你的意思去做，需要與他人配合，讓你覺得無奈。
【財富運★★★★☆】
財運回收日，宜保守理財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00am 玉米黃
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：神清氣爽的日子。
【整體運★★★★★】
貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。
【愛情運★★★★★】
容易遇到主動向你示好的異性，曖昧的氣氛濃郁，只要稍稍主動就易催生出戀情。
【事業運★★★★☆】
做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。
【財富運★★★★☆】
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00am 白鋼銀
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：藉助外力推動，才更能把握好愛情。
【整體運★★★★☆】
單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。
【愛情運★★★☆☆】
桃花太多令你不知所措。不妨試著冷靜下來，讓自己獨處，重新審視眼前的人。
【事業運★★★★★】
頭腦特別的靈活，創意十足，走在路上都能突發奇想到一些有新意的策劃方案，對今後拓展事業很有助益！
【財富運★★★★☆】
出門在外容易遇到財神爺與福神的關照，不是收到禮物就是白吃白喝一頓 。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00pm 香吉士黃
開運方位：東北方向
